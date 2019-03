Situación irregular se presentó a las afueras del HCAMP de Barquisimeto #17Mar

View this post on Instagram

Una situación irregular se presentó este domingo a las afueras del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Grupos que apoyan a Maduro llegaron al lugar para intimidar a quienes se encuentran desde tempranas horas denunciando la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentan mediar ante el intercambio de palabras y la tensión que se vive entre ambos sectores. Se pudo conocer que a un reportero le fue robado su instrumento de trabajo (tablet) en la cobertura periodística. Video: @gastoncarmona Lea más detalles en www.elimpulso.com #ONU #Venezuela #DDHH #HCUAMP #CrisisHumanitaria #CrisisDeSalud #Información #News #Noticias #ElImpulso #Bachelet #17Mar