RETACITOS #17Mar

Insólito. Cuando las autoridades de salud a nivel nacional conocieron que el Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda” había sido incluido en la lista de los 5 centros asistenciales a ser visitados por la Comisión Técnica de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet, comenzaron las carreritas para impedir que los visitantes conocieran la realidad de este nosocomio, denunciado en múltiples oportunidades por los usuarios por sus fallas, quirófanos infectados, pasillos a oscuras y galopante corrupción y esto lo saben los larenses, porque a mas de uno de le ha muerto un familiar allí por falta de recursos. Ahora como por arte de magia pintan las paredes, instalan luces, limpian los baños y también aparecen los insumos, con el fin de engañar a la visita. Por eso es que ya nadie cree ni en el gobierno usurpador ni en la revolución.

Pero como dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto, testigos presenciales vieron como estos insumos, pinturas, desinfectantes, medicinas y equipos médico quirúrgicos, que le han estado negando durante tanto tiempo a la población, al parecer fueron sacados en dos contenedores cargados en sendas gandolas, de unos galpones que están detrás de la Polar en la zona industrial I, en donde supuestamente hay material médico para la salud como para tirar para el techo. No es posible entender como pueda haber en sector salud de Lara gente tan irresponsable, que viendo como ante sus ojos se están muriendo los pacientes por falta de medicamentos, mientras los tienen ocultos, no se sabe con que malévolas intenciones. Así que valdría la pena que la sociedad civil echara una revisadita al lugar. La verdad que no hay derecho. Nos enviaron fotos de la descarga de las dos gandolas en la parte trasera del hospital, una amarilla y otra blanca.

Aseguran que entre las carreritas que andaban echando, los encargados de la remodelación exprés del HCUAMP, tenían la necesidad de alquilar unos montacargas y unas grúas telescópicas para instalar unos aires acondicionados, ya que la idea es presentar el nosocomio mejor que en 1.956 cuando se inauguró, porque había que impresionar a la Comisión de la ONU. Al parecer hubo un acuerdo no escrito, entre las empresas que alquilan este tipo de equipos, teniendo conocimiento de lo que se estaba tramando, les informaron que no tenían disponiblidad y no podían atender la solicitud que estaban haciendo, solo con la intención de ponerle trabas en el camino, por tramposos.

*****

Los cadiveros como llamaron en su momento a los implicados en el fraude con los dólares preferenciales de Cadivi, no han dicho esta boca es mía, cuando nuevamente ha estado circulando por las redes sociales la famosa lista con los nombres y apellidos de grandes proceráticos de la región, quienes se enriquecieron de manera grotesca y sin el menor rubor, a quienes acusó el entonces ministro Giordani de haberse metido en los bolsillos US$ 20.000 millones, que mantienen guardados en varios países denominados paraísos fiscales. En la lista se observan los nombres de quienes fungían como notables empresarios, quienes hoy tienen el tupé de pasearse por las calles de la ciudad con sus caras bien lavadas, cuando en cualquier otros país donde existiera un poder judicial idóneo y aplicaran las leyes, deberían estar tras las rejas y todos sus bienes expropiados, como mínimo.

*****

Cuanta razón tenía el Ing. Luis Vásquez Corro, cuando hace más de dos años alertó sobre la vulnerabilidad del Sistema Eléctrico venezolano y los riesgos que se presentaban en la represa de El Guri, declaraciones que le costaron varios días de prisión, cuando lo procedente era atender sus recomendaciones como experto y aplicar los correctivos. El jueves 7 de marzo de 2019, después de mas de dos años, el tiempo le dio la razón, el suministro de electricidad colapsó, dejando a oscuras a casi todo el territorio nacional, de manera que aquellos que sentaron al experto en el banquillo de los acusados, hoy deberían pedirle excusas y reconocer cuanta razón tenía.

Ante la magnitud del impacto del apagón que dejó sin luz a casi todo el país, durante casi una semana y que hasta el día de hoy existen localidades que siguen sin el vital servicio, para distraer la atención de la gente, alguien puso a rodar la bola de la muerte de Wüicho el ex gobernador, lo cual si bien no logró totalmente su cometido, si produjo alguna inquietud entre algunas personas vinculadas con el proceso, resultando los más lamentable, que algunos jóvenes colegas fueron los que se encargaron de propalar esta Fake news, quienes deben revisar sus conductas o si no, volver a la escuela de periodismo; sin embargo hay mucha gente que coincide que este personaje debe tener larga vida, para que vea con sus propios ojos la debacle y la desaparición de ese fraude que llaman revolución, que acabó con este país

*****

Por cierto, nuestra palabra de solidaridad y estímulo para la periodista Edixandra Oviedo, quien al parecer salió el canal Tves, según lo explicó en su cuenta oficial en Twitter, debido a la fuerte censura que allí le aplican a todo el personal que allí labora. Su posición valiente es digna de reconocimiento, porque ha puesto en evidencia que como profesional no está dispuesta a vender su conciencia, mucho menos a dejarse atropellar por quienes asumen posiciones patronales para escalar posiciones, pisoteando a los demás, hasta que se encuentran con alguien que les da un parao, porque su dignidad esta por encima de cualquier cargo que pueda desempeñar.

*****

Lo ocurrido en Maracaibo en los últimos días, donde el 80% de los comercios fueron saquedos y destruidos, por hordas de inadaptados que no buscaban comida para saciar el hambre, fue una demostración de vandalismo y anarquía, porque no hubo ninguna clase de miramientos, el objetivo acabar con todo lo que se pusiera por delante, con la agravante que en algunos casos, según denunciaron los propios afectados, las acciones de estos maleantes se realizaron en presencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes vieron impasibles el arrase de la propiedad privada, de negocios que ofertan bienes y servicios para toda la población, contribuyendo de esta manera a que se profundice el desabastecimiento y la escasez.

*****

A propósito, las estimaciones preliminares de las pérdidas vinculadas con la paralización del aparato productivo nacional, debido al apagón, entre la producción agropecuaria primaria, la manufactura, el comercio y los servicios, la banca, transporte, telecomunicaciones, minería, energía, se estima de manera conservadora que supera ampliamente los US$ 1.000 millones; esto sin contar las perdidas ocasionadas por los saqueos vandálicos en el estado Zulia, donde solamente el daño de las 4 plantas de empresas Polar supera los 18.600 millones de bolívares, por lo que se proyecta que solo en esta entidad, las perdidas pusieran superar los 250 millones de dólares. La verdad que no hay derecho.

*****

Un verdadero escándalo con los camiones cisternas, luego del apagón, a estos personajes se le fueron los tapones y se desaparecieron, porque estaban cobrando entre 40 y 50 dólares por el camión de agua, si no tenías el dinero, te morías de sed, lo cual es una aberración, porque el llenadero lo tienen en unos manatiales que están detrás de lo que era la embotelladora Marbel, vecinos a un conocido restaurante de carnes, agua por la que al parecer no pagan, llegando algunos de los afectados a la conclusión, de que hay que ser bien miserables para aprovecharse de las necesidades del pueblo. También llenan en el Río Claro, debajo del puente de Las Damas, agua que dicen los vecinos que está contaminada con insecticidas de los sembradios río arriba, pero igualmente lo comercializan en 50 dólares.

*****

Se quejan las personas de la tercera edad, debido a que están siendo discriminadas en algunos de las sucursales de la banca pública. Denuncian que los cajeros a cualquier persona adulta que va a hacer un retiro de dinero le entregan billetes de alta denominación (Bs. 500), pero cuando es una persona mayor la que hace el retiro le entregan pacas de billetes de Bs. 5, 10 y el que tenga suerte le entregan billetes de 50 bolívares. Es bueno recordarle a estos cajeros que los billetes de 2 y de 5 ya no los están recibiendo en muchos negocios, tampoco los aceptan los bachaqueros, de manera que al entregarle estos billetes a los ancianos, les están creando un grave problema porque no en todas partes se los aceptan. Cuando tengan en sus taquillas uno de estos casos, piensen que es su madre, su padre, su abuela y actúen en consecuencia

*****

Quienes en Lara, específicamente Barquisimeto, están trabajando en el ramo de la panificación, la están pasando negra, ya que no consiguen harina ni para hacer las ostias para las iglesias. En efecto, al parecer el producto existe, pero quienes tienen el monopolio de su distribución, dizque están pidiendo que debe ser pagado en divisas, pero no Dicom, sino en efectivo, con la cara de George Washington. Como suponemos que se trata de gente vinculada con el proceso, el gobierno debería aplicarle el “ácido” a quienes están actuando de esta manera. Por cierto, con el apagón supuestamente en el Churum Merú dizque estaban cobrando 10 dólares por una bolsa de hielo, mientras que en algunas panaderías del este vendieron el pan y otros productos en dólares. ¿Que talco?

Durante los cinco días que duró el apagón, mientras todo el país estaba paralizado, los únicos que continuaron como si nada, son los volqueteros que están acabando con el Río Turbio, ya que de acuerdo con las versiones que se conocen, esta arena esta siendo llevada para la construcción en las islas del Caribe, donde se paga en dólares, circulando la información que indica que detrás de este negocio estaría gente del alto gobierno, y unos cuantos enchufados, que no le paran en absoluto a las leyes ambientales, les tiene sin cuidado continuar con este ecocidio público, porque allí la impunidad es total. El saqueo de arena sigue y la Patria vive, pero en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

*****

Llamó poderosamente la atención a la gente en Barqusimeto, en estos días de tenebrosa oscuridad, no se vio ni a la policía que se la pasa pantallando por Twitter sobre sus servicios, tampoco a la GNB, cuando se suponía que estábamos en presencia de una emergencia nacional. El padrino le dijo a los periodistas que no había nada que declarar, porque no estaba pasando nada, que el país estaba en calma, ya que al parecer no se enteró que más de 60 personas perdieron la vida debido al apagón, muchos por no poderse dializar, neonatos que fallecieron porque no había como enchufar una incubadora, así que dicen que también hicieron su agosto quienes alquilan equipos médico-quirúrgicos cobrando en dólares.

*****

Quedaron muy mal ante la comunidad larense, un grupo de personas de la sociedad regional, ya que mientras la mayoría de los barquisimetanos de todos los estratos estaban pasando “roncha” sin luz y sin agua durante casi una semana, se reunían en la sede de un club social en donde disfrutaban a diario de sus “horas locas”, allí disponían no solamente de luz, porque el lugar tiene planta eléctrica, sino también del agua de la piscina y de la comida del restaurante, o sea la dulce vida. Entendemos que quieran disfrutar de sus privilegios, pero no en momentos de una emergencia como la que todos vivimos, la verdad que fue patético.

*****

Denuncian usuarios afectados que el Colegio Universitario “Fermín Toro” de Barquisimeto, tiene más de cuatro meses que no expide documentos a los estudiantes que allí cursaron estudios, para ser registrados o apostillados, requisito indispensable a la hora de realizar cualquier gestión tanto a nivel doméstico como más allá de nuestras fronteras, como es el caso de venezolanos que están en busca de trabajo y le exigen los documentos apostillados. La excusa que está dando la institución, es que “hace falta una firma” , no se sabe si es de la dirección o del jefe de Control de Estudios, pero es absurdo e ilógico que durante más de 4 meses, no hayan sido capaces de resolver esta situación y mantengan a tanta gente en una angustia generalizada. Está bien que sean ineficientes, pero no tanto.

Juan Bautista Salas