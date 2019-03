Son Titulares domingo 17 de Marzo de 2019

Murió en el hospital Domingo Pérez Luciani el joven periodista Ali Domínguez, apareció golpeado y sin conocimiento en Caracas después de 6 días desaparecido. Fue orador en acto de apoyo a Guaido el 12 de febrero en Valle de la Pascua.

La arremetida actual contra los medios de comunicación es la más brutal que ha habido en años por parte del gobierno. Algunos casos han tenido mayor exposición que otros: desde detenciones arbitrarias, hasta tratos crueles, palizas y deportaciones. Estamos frente a una nueva etapa de violencia contra los medios; esto no tiene precedentes.

Rafael González ya fue trasladado al Palacio de Justicia para su presentación en el Tribunal 50 de Control. Se le pretende imputar por asociación para delinquir, Tribunal declina competencia.

El reportero gráfico Emmanuel De Sousa, de El Informador, en Lara, fue amenazado por colectivos en el urbanismo Alí Primera, de la Misión Vivienda. Cubría la vista de la comisión de la ONU cuando lo persiguieron y acosaron para arrebatarle sus equipos.

Sntp denuncia asedio a periodistas durante cobertura de protesta en el Hospital Central de Barquisimeto

Denuncian persecución contra el médico venezolano Ronnie Villasmil

Juan Guaidó: Vendrán días de persecución, estamos preparados y más fuerte que nunca

La foto aérea de la concentración en Valencia comprueba que la calle sigue activa con Guaidó

Presidente (E) Juan Guaidó ofrece: “Dijeron que la oscuridad era culpa de un ciberataque. Antes dijeron que fue una iguana y un fenómeno natural (…) Toda Venezuela vio cómo bloquearon alimentos y medicinas, No le perdonan a Ronnie Villasmil que haya denunciado la situación de los hospitales (…) Persiguen periodistas, los golpean, y creen que eso los va a callar e intimidar (…) No ha sido a través de persecución y represión que nos han detenido. No nos van a detener porque estamos más fuertes que nunca y determinados a lograr la libertad. Vamos tarde. Claro que no hubiéramos querido llegar a esta tragedia. Pero yo les pido que confíen, no en mí, sino en ustedes mismos, en esos médicos, en la universidad, en los jóvenes (…)No vamos a seguir financiando a Cuba con petróleo venezolano. Se acabó la injerencia y el intervencionismo de la isla. Los venezolanos somos los que decidimos nuestro futuro (…) No nos van a confundir ni a dividir. Mientras estemos unidos y movilizados este proceso es indetenible, no hay vuelta atrás. La única vuelta atrás es la vuelta a casa de los que están por el mundo (…) Han dicho “victoria, vencimos el tema eléctrico” pero mandan a comprar velas y linternas. No han vencido nada. Nosotros estamos claros que la victoria será cuando cese la usurpación y haya elecciones libres (…) 80% de las Fuerzas Armadas quieren cambio, como lo quiere el pueblo de Venezuela.”

Guaidó prepara el terreno para la movilización nacional hacia Miraflores

Volcamiento de una ballena de la GNB en la autopista Valle – Coche a la altura de Santa Mónica, produjo una cola infernal ayer en la manana.

Barquisimeto. Familiares de los pacientes del Hospital Central de Barquisimeto protestan a las afueras del instituto debido a la llegada de la comisión por los derechos humanos enviados por la ONU.

Vándalos saquean instalaciones del hotel Flamenco Villas en la isla de Margarita

Desde la Av. Urdaneta, se llevo a cabo una manifestación del (Psuv) en Contra de la intervención de EEUU al país, Cabello: No podemos dejar que lleguen a Miraflores.

Liberan a Marlyn Acosta, trabajadora de Edelca-Corpoelec en Guayana

Mañana lunes se reanudan las clases.

FANB afinó resguardo de servicios estratégicos.

62 presos políticos fueron excarcelados esta semana.

Maduro se apareció en Guri con la espada de Bolívar.

El oro venezolano aparece en Uganda.

Caracas será tomada hoy militarmente, como parte del Ejercicio Integral Antiimperialista Zamora 200

Volcamiento de una ballena de la GNB en la autopista Valle – Coche a la altura de Santa Mónica, produjo una cola infernal ayer en la mañana.

Los problemas petroleros de Venezuela se están intensificando

Dólar, presentó una baja con respecto a su valor y cerró la semana en 3.296,12

Senador marco rubio: Venezuela NO es Cuba y la tragedia NO se prolongará como en el caso de la isla.

Nueva Zelanda: Atacante de mezquita es un nacionalista blanco que odia a los inmigrantes

Representante de EEUU, Elliott Abrams, se reunirá con el Viceministro de Exteriores de Rusia, Sergey Ryabkov, para hablar del dererioro de la situación de Venezuela. El encuentro será el 18 y 19 de marzo en Roma.

Embajada de Venezuela en Colombia busca soluciones para militares en Cucuta

Chalecos amarillos saquearon comercios en zona de París.

Aumento cifra de víctimas de la masacre en Nueva Zelanda: 50 muertos y 36 hospitalizados.

EEUU concede 1,6 millones a Trinidad y Tobago para atender a venezolanos.

Advierten que venezolanos que no actualicen datos perderán sus permisos en Perú.

Colombia expulsa a cubano al que considera un riesgo para seguridad nacional.

Piñera asegura que la Unasur fracasó “por exceso de ideologismo y burocracia”.

El régimen de Ortega reprime la manifestación opositora en Nicaragua. Denuncian la detención de al menos 60 manifestantes.

Misterio en Italia por la muerte, presuntamente envenenada, de una testigo en un juicio a Berlusconi.

Miguel Bosé: “Bachelet cobarde, indigna de su puesto, cómplice, Bachelet ciega”.

Rayma Suprani expone el drama del exilio venezolano con “Yo inmigrante”.

Vuelta récord (la vuelta más rápida del Gran Premio de Australia) da a Hamilton la pole position.

Venezuela consiguió sus primeras medallas en los Suramericanos de Playa.

Costa de Marfil, Polonia y China serán los rivales de Venezuela en el Mundial de Baloncesto China 2019.

Venezolano Jhoulys Chacín abrirá el primer juego de Grandes Ligas para Milwauke.

Nadal se retira de semifinales de Indian Wells contra Federer por lesión

Real Madrid celebra con triunfo el regreso de Zidane.

Salomón Rondón marcó un increíble golazo en empate del Newcastle ante Bournemouth

Saludos

Una celebridad es una persona que se ha pasado toda la vida tratando de llegar a famoso y cuando lo ha conseguido utiliza gafas negras para que nadie le reconozca… Fred Allen

www.sontitulares.com www.elimpulso.com

Domingo 17 de marzo de 2019