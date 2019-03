Chyno Miranda y su esposa Nathasa Araos realizaron baby shower de su hijo y recolectaron insumos para venezolanos #18Mar

View this post on Instagram

El cantante venezolano Jesús Miranda (@chynomiranda) y su esposa Natasha Araos (@tashie_net), celebraron el baby shower de su primogénito Lucca, con la recolección de insumos y medicinas para Venezuela. . En el video se ve como la pareja culminó con éxito la actividad al cerrar el container con decenas de cajas que contienen la ayuda que será destinada a los venezolanos que más lo necesitan.