Juan Guaidó: Se observa mucha debilidad del régimen que no da respuestas a Venezuela #18Mar

Hoy lo que está a la visita es “muchísima debilidad del régimen” que aun no da repuestas a Venezuela, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional y presidente (E), Juan Guaidó, al ser consultado en torno al anuncio de cambios en el tren ministerio del régimen usurpador.

El presidente del Parlamento venezolano le resto importancia a los anuncios hechos por la Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, sobre la decisión de Nicolás Maduro de pedir a todos sus ministros, poner sus cargos a la orden, con miras a una reestructuración.

Señaló que el usurpador de Miraflores ha fracasado en un modelo económico y con la corrupción, mientras la gente lo que esta esperando son soluciones, pero sigue usurpando funciones y lo único que refleja, hasta ahora y sin saber la información, es que no está claro porque lo están haciendo, si es que ya muchos se fueron y no están aquí, por eso quiere sustituir a algunos de ellos.

“A esta hora lo que pudiera dar son suposiciones, porque no tengo información precisa, como acostumbra el régimen, que todavía hoy no hay información precisa con respecto al apagón y sobre la falta de agua, así que sería difícil poder fijar una posición, lo que si puedo decir a priori, con respecto al anuncio que hiciera en nombre de, un ventrílocuo de nuevo, porque ni siquiera él lo dijo, no se sabe si eso lo avaló o no Maduro o si están jugando entre ellos un juego de poderes, es muy grave la situación, sobre todo cuando se hace de una manera tan irresponsable y s crea una crisis sin precedentes en nuestro país, lo que si les digo es que lo que muestra hoy es muchísima debilidad y que no da respuesta al pueblo de Venezuela”, dijo Guaidó

Agregó que por otro lado, su gobierno esta dando respuestas, señalando como ejemplo la aceptación de Ricardo Haussman como Gobernador de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, agregando que a pesar de las dificultades y la crisis por la que estamos atravesando, “nos estamos preparando para cuando cese la usurpación”, señaló el Jefe del Parlamento