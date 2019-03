Calzadilla: Nueva ola de escasez de alimentos y bienes que se aproxima profundizarán la crisis #20Mar

Un nuevo colapso generalizado de la economía y del sistema financiero del país es lo que se avecina, producto de las malas políticas y la corrupción del gobierno, lo que producirá mayor sufrimiento a la población, aseguró Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional y Secretario General del MPV, este miércoles en rueda de prensa.

El parlamentario pronostica un porvenir muy preocupante para la nación, pues el gobierno ha mantenido una serie de acciones irresponsables que solo han traído mas empobrecimiento al país.

“A muy corto plazo vamos a caer en una situación aun peor de la que hemos vivido por la irresponsabilidad de Nicolás Maduro y el BCV, quien ha fijado un encaje legal marginal del 100%, el cual acaba con la posibilidad de entregar nuevos créditos a la banca venezolana, lo que generará que muchos comerciantes no podrán realizar importaciones para producir, abastecer o reponer sus inventarios”.

El parlamentario aseguró categóricamente, que se aproxima una nueva ola de escasez de alimentos y bienes que recrudecerá aun más la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela en la actualidad.

“Desde la India dejaron de despachar 11 millones de litros de combustible que abastecía la mitad de la demanda venezolana, es decir, se viene una escasez y racionamiento de combustible. Por otro lado, vamos a una situación de incremento de la hiperinflación, porque cada vez será menor la oferta. Por ejemplo el saco de harina de trigo para elaborar pan, va a pasar de Bs. 8000 a 60.000, y la cantidad que existe en inventario es muy poca para la población venezolana”, precisó.

Aseguró que se mantendrá la deficiencia en el suministro de energía eléctrica y agua. También se agravará la situación con el transporte público por la falta de repuestos y condiciones adversas de trabajo.

Asimismo indico que no solo habrá un colapso de los servicios públicos, sino que además muchas instituciones bancarias no resistirán más de cinco meses la situación financiera interna que atraviesan, por lo que no podrán generar los recursos para mantener sus puertas abiertas y en funcionamiento.“La crisis no tiene solución sino sale Nicolás Maduro de Miraflores. Desde ya debemos incrementar la organización para enfrentar la situación económica y la lucha pacífica para que Venezuela tenga un proceso de transición que permita el rescate de la democracia”, reveló el legislador.