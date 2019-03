OBU: El 32% de los profesores caminan distancias largas para llegar a las universidades #20Marz

En un estudio realizado por el Observatorio de Universidades (OBU) en el estado Lara reveló que los docentes están mal alimentados. Señalaron que los profesores padecen enfermedades crónicas y no cuentan con la dieta necesaria para mantener estable su organismo.

Del total de entrevistados, la investigación arrojó que más de un tercio sólo come carne y pollo, una a tres veces al mes, y más del 15% nunca come estos productos. Con respecto a la ingesta de pescado es mayor la ausencia del consumo, 42% nunca lo come y 34% apenas come de una a tres veces al mes.

“Estamos ante la presencia de un cuadro complejo de salud, docentes con enfermedades crónicas, que no adquieren su medicamento de forma continua, mal alimentados y que se están trasladando a la universidad caminando y sin las condiciones adecuadas. Según nuestros propios datos el 32% de los profesores caminan distancias largas para llegar a las universidades, y el 76.1% tiene entre un año y dos años que no compra calzados” afirmó la socióloga Yelena Salazar coordinadora de OBU.

