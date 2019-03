COLUMNA El rincón de los miércoles #20Mar

El drama nacional no termina de concluir. Ya el colapso eléctrico parece haber sido superado para darle paso al problema que representa la escasez de agua en casi todo el país. Todavía estamos esperando una respuesta de las empresas hidrológicas del país donde reina un silencio total. Los hogares venezolanos carecen del preciado líquido, que se suma de una manera terrible a los padecimientos, por los cuales la vida se nos hace mucho más difícil de sobrellevar. En nuestra ciudad, Barquisimeto, al igual que otras, los gobernadores ni Alcaldes se han sumado a la vieja costumbre de ignorar olímpicamente las necesidades y urgencias de los ciudadanos cuando en sus comparecencias públicas evitan tocar estos temas tan sensibles. No es extraño entonces el grado de descontento de un pueblo que puso una vez toda su confianza en hombres y mujeres que una vez prometieron una mejor calidad de vida a cambio de sus votos.

II

Como hay poca información sobre el trabajo municipal resulta imposible saber si los Alcaldes administran con buen criterio los presupuestos destinados a cubrir los gastos indispensables para ofrecer a los ciudadanos una mejor calidad de vida, la cual comienza con la optimización de los servicios públicos. En el municipio Iribarren se nota muy poco la eficiencia de esos servicios que forman parte de la responsabilidad de los ayuntamientos. La ciudad está sucia, con desperdicios de todo tipo, visibles en calles y avenidas, además de decenas de construcciones en ruinas convertidas en guaridas peligrosas para la integridad física del viandante. La ciudad, lamentablemente ha perdido el orgullo de haber sido por años una de las más bellas capitales de este país donde vivir en ella era un verdadero privilegio. Si a esa falta de eficiencia del municipio se agrega el mal comportamiento del ciudadano, depredador urbano por excelencia, el crecimiento y progreso de la capital larense se demorará por muchos años.

¡TIPS!- Tal vez la nueva generación no lo conoció bien, pero su legado musical ha quedado impreso en sus discos y videos que hoy circulan por todo el mundo. Nat King Cole ha vuelto con sus canciones cuando se cumplen 100 años de su nacimiento y se recuerda su trayectoria como uno de los grandes intérpretes de la música popular en el siglo XX. Solo grabó dos discos en español y fueron un éxito de ventas por su peculiar manera de vocalizar temas como “Cachito”, “Ansiedad”, entre otros, y por su enorme simpatía en el escenario…….RAFA Nadal está pensando seriamente en retirarse del tenis agobiado por las lesiones. Su pierna sigue causándole grandes dolores obligándolo a no inscribirse en el abierto de Miami después de abandonar India Wells cuando alcanzaba llegar a una semifinal contra Roger Federer. En el futbol, Leonel Messi sigue asombrando al mundo. El domingo pasado ofreció de nuevo una cátedra de buen desempeño en la cancha marcando tres goles al Betis y asegurando para el Barcelona el título de liga. Mientras eso sucedía la Juventus sufría su primera derrota en la Liga Italiana desde abril frente al modesto Génova.Como es de suponer. Cristiano Ronaldo no estaba en la convocatoria para este partido. Pero no pasa nada, la Juve sigue manteniendo una imponente ventaja. En Madrid, Zidane se daba un baño de multitudes a en su regreso al banquillo de la Casa Blanca. El equipo le respondió con una victoria sobre el Celta de Vigo a la que seguramente se sumarán otras hasta concluir la Liga. A propósito del Madrid, siguen los rumores sobre la posibilidad del regreso al Bernabéu del colombiano James Rodríguez, quien fue el héroe del Bayer anotando un triplete al Mainz, El Bayer ya disfruta esta semana como líder de la Bundesliga ….VATICINIO: Los entendidos en el béisbol ya tienen sus favoritos para la temporada que se avecina en las grandes Ligas: Los yanquis, Indios y Astros encabezan esa lista.

Luis Rodríguez