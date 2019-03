OPINIÓN Ventana abierta: Día de la felicidad #20Mar

Para recodar:

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría”

(Eclesiastés 9:10).

Cada 20 de marzo, se celebra el día Internacional de la felicidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2013 (http://www.un.org/es/events/happinessday/). La búsqueda del desarrollo sostenible está basado en: El “bienestar social, económico y medioambiental…, entonces se dice que la felicidad global está definida por este conjunto de factores” (https://www.ivenezuela.travel).

Al observar el concepto, “tan bonito o ideal”, nos preguntamos: ¿En las condiciones que se encuentra Venezuela: Sin agua; sin energía eléctrica; sin alimentos; ni medicinas; casi todo lo venden o cobran en dólares, podemos alcanzar el bienestar social?

En la página www.elconfidencial.com, bajo el título “El secreto de la felicidad”, se preguntan lo siguiente: “¿De dónde venimos? “¿Para dónde vamos? Pero hay otra pregunta que les parece más importante: ¿Cómo podemos vivir felices?” Si podemos responder las dos primeras, la tercera se aclara automáticamente.

El concepto de felicidad varía de una persona, de una religión a otra. Por ejemplo: Si todos los cristianos aceptamos que Dios creo al hombre y la mujer, sabemos de dónde venimos. Y ante la muerte, creemos que hay una resurrección, que ocurrirá en la Segunda venida de Cristo, entonces admitimos que hay un cielo, allí sabemos para dónde vamos.

Observemos el texto de hoy: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, al morir, no realizaremos ninguna actividad y solo nuestra fe, es lo nos llevamos a la tumba. Por lo tanto, mientras vivimos es cuando podemos, debemos, tenemos que hacer todo y dando lo mejor de nosotros.

En tal sentido, en el libro de Job, capítulo 14, habla de la brevedad de la vida: que somos cortos de días (v.1); que somos mortales (v.10); no nos volvemos a levantar hasta que haya un cielo nuevo (v.12, 14). Y casi al final dice: “Sus hijos tendrán honores (serán horrados), pero él no lo sabrá; O serán humillados (vituperados), y no entenderá de ello (Job 14:21). Conocer lo anterior, nos ayuda a vivir más tranquilos.

En concordancia con nuestro texto inicial, José Ortega y Gasset (1883 – 1955) dijo: “Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación” y agregó: “La felicidad que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención y ‘que’ nos agradan” (ídem, www.elconfidencial…).

Según la Real Academia Española de la Lengua, la felicidad: “Es un estado de grata satisfacción espiritual y física”. Tal vez por ello, hay persona que miden la felicidad con tres necesidades cuando estornudamos y dicen: “Salud, dinero y amor”. Los tres hacen falta, y acá en Venezuela están bien difíciles de alcanzar, pero ninguno de ellos nos los llevaremos a la tumba, solo la fe, como lo apuntamos anteriormente.

El apóstol Pablo señala: Que si no tenemos amor, no somos nada; que si damos todo lo que tenemos a los pobre, sin amor, de nada vale (v.1). Y dio una lista de lo que es el amor (1ª Corintios 13). Pero, en el verso13, enfatiza: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor: estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”.

Roguemos para que si el mundo entero ayuda a nuestro país, dándonos su amor, su apoyo, bienes materiales, alimentos, medicinas, entre otros, la fe no sea mayor en las personas, que en el Dios de los cielos, autor y dueño de la vida, del amor, la salud, el dinero, la felicidad, el perdón y la salvación.

Eduardo González