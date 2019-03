OPINIÓN Carta de amor #21Mar

A puño y letra te escribo esta carta,

una carta que es de amor,

ese amor, que espero que conmigo compartas.

Quiero compartirte unas cosas que no te he dicho antes,

espero que para ti,

también resulten importantes.

Desde que te conozco, he estado observándote,

aunque no lo sepas, siempre he estado admirándote.

Como te observo y te miro, sé que tu vida ha sido cambiante,

sé que tu vida no es igual, a lo que era antes.

Desde el silencio he sufrido contigo todas tus fallas,

he sido testigo de tus pérdidas en muchas batallas,

he visto cuando has huido, y has tirado la toalla,

pero aún así, te sigo, vayas a donde vayas.

Sé que te invaden los complejos y la inseguridad,

sé que lo que a veces reflejan, tus espejos, no es la verdad.

Me he dado cuenta que hay cosas de ti, que aún no has aceptado,

y que traes al presente, los fantasmas del pasado.

He notado que muchas veces te crees inferior,

y aunque no lo digas, envidias muchas cosas de tu alrededor.

Quieres ser mejor, pero te pesan tus imperfecciones,

sólo ves el error, y no ves como yo, todas tus perfecciones.

A puño y letra te escribo esta carta,

una carta que es de amor,

ese amor que espero que conmigo compartas,

porque eres lo mejor, sin dudas… lo mejor.

Sí, lo mejor, aunque no te des cuenta,

porque son tantas tus virtudes, que hasta ya perdí la cuenta,

te cuento, que eres un ejemplo para los demás,

porque aunque pierdas las batallas, siempre te levantas y vas por más.

Eres incapaz de dejarte llevar por la corriente,

y siempre luchas, por ver a quien amas sonriente.

Estás pendiente, de las cosas más simples y especiales,

y logras que la gente, vean en ti a una persona confiable.

Yo que te he observado, he visto que a tu día a día le pones empeño,

y que a pesar de las dificultades, tienes entre ceja y ceja alcanzar todos tus sueños.

Eres el dueño de lo que suceda en tu futuro,

te aseguro que tienes la fortaleza para derribar todos los muros, de eso estoy seguro, lo juro.

No me apuro, en decir que eres mi persona favorita,

por eso me quedaré siempre a tu lado, apoyándote de cerquita.

Nadie me quitará, la confianza que tengo en ti,

porque tengo la esperanza, de que conmigo, llegarás a ser feliz.

Para finalizar te digo, que te amo, que de ti estoy orgulloso,

y que confío que tendrás un futuro realmente grandioso.

Siempre estaré para dar todo de mí, por ti, espero de eso estés consciente,

así que me despido, con mucho cariño… tu subconsciente.

José Enrique Arévalo

@interkike7