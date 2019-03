Son Titulares al jueves 21 de marzo 2019

Almagro: Régimen cubano lleva años interviniendo en asuntos internos de Venezuela



Teniente de la Aviación Ronald Dugarte, quien trabajó en la DGCIM hasta el 27 de febrero de 2019, presenta en la OEA video que logró grabar clandestinamente de la situación del Coronel Mejías Laya, preso en la sede de Boleita.



Video 2:

El teniente Ronald Dugarte también logró grabar la situación en la que se encuentran los coroneles García Palomo y Acevedo, presos en la sede de la DGCIM en Boleita. Presentó los videos este #20Mar ante la OEA. https://t.co/N6UPLaSboj



Video 3:

También el teniente Ronald Dugarte sustrajo de la DGCIM un video que le ordenaron grabar para dejar constancia de que el Capitán Caguaripano no quería comer. En él denuncia problemas de salud, pues orinaba sangre. #20Mar https://t.co/nhIzAPwwEO



Video 4:

Teniente Ronald Dugarte contó en la OEA que presos políticos en la DGCIM son torturados con descargas eléctricas, asfixias con bolsas plásticas, colgamientos con las manos hacia atrás, golpes contundentes en áreas vitales, y los inyectaban con sustancia desconocida. #20Mar https://t.co/CVocte0vmo

Secretario General Luis Almagro: “Torturan a víctimas por ser opositores y a los familiares de perseguidos del régimen, para obligarlos a entregarse (…) Han sido descubiertas nuevas evidencias en la metodología de la tortura en la DGCIM. (…) El uso sistemático de la tortura en Venezuela constituye claramente un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado ya. (…) La sanción por la cual los venezolanos hoy no pueden comer es por el envío de petróleo a Cuba. (…) El régimen cubano organiza cursos de inteligencia para funcionarios venezolanos”.



Abogada Tamara Suju: “La tortura no ha cesado, por el contrario, se ha incrementado por el temor de Maduro a perder el poder (…) Funcionarios de la DGCIM utilizan centros clandestinos de tortura. Algunos de estos son viviendas que han sido incautadas al narcotráfico”.



Ex presidente del seguro social por 7 anos, Carlos Rotondaro dice que no participó en la destrucción de Venezuela



Diputada Fernández: AN debe investigar aqueos en el Zulia y complicidad del gobernador Omar Prieto

Ecoanalítica: Estado de la infraestructura eléctrica no refleja las cuantiosas inversiónes en el sector



Stalin González: Se avanza en el camino para realizar unas prontas elecciones



Diputado Montoya: Rematarán empresa Alunasa en US$ 8,0 millones y su valor real es de US$ 100 millones



Diputado Calzadilla: Nueva ola de escasez de alimentos y bienes que se aproxima profundizarán la crisis



Ramón Goyo: Exportaciones cayeron en –13% en el 2018 y se teme que sigan declinando en el 2019



Lilian Tintori: Maquillando hospitales y cárceles el usurpador no puede ocultar que en el país se violan los derechos humanos



Ing.Valdemar Andrade: Sin un parque termoeléctrico operativo las fallas del sistema eléctrico se repetirán



BID aprobará 1.000 millones de dólares para ciudades con más inmigración por crisis venezolana

En su informe más reciente, Bachelet dijo que actualmente se están investigando posibles ejecuciones a manos de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana en Venezuela que, según reportes a los que tuvo acceso, mataron al menos a 205 personas en 2018 y otras 37 en enero de 2019 en Caracas.



“Parece que los asesinatos siguen un patrón similar y se producen durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”, advierte la alta comisionada.



Comunistas gringos INVADEN la embajada venezolana en Washington



Venezuela tiene más de 18 meses de retrasos en pagos y afronta urgencia humanitaria



Docentes universitarios en Lara sufren la emergencia humanitaria compleja



Andrade: Sin un parque termoeléctrico operativo las fallas del sistema eléctrico se repetirán



Jose Vicente Rangel hospitalizado.



Implantación de un peaje no apto para el volumen de vehiculos crea colas salvajes de horas en el peaje de Guacara



Fabiana Rosales: Maduro no ejerce funciones, solo tiene secuestrada una oficina



Diosdado arremete nuevamente contra Ravell, lo llama “corrupto, controlador y difamador de medios”



Bachelet reconoce la crisis humanitaria.



Racionan energía por 4 horas más al día en Zulia.



Maduro vuelve a la tele para hablar del motor farmacéutico.



Canadá sustituirá pasaportes de venezolanos vencidos a través de declaración jurada.



EEUU sancionó a nicaragüense Albanisa y su banco subsidiario por vínculos con Pdvsa.



GNB colocó nuevos containers en puente internacional Tienditas.



Situación de Venezuela será tratada en reunión de Trump con Danilo Medina.



Bloquaron la tendencia Dgcim en Twitter.



Sebin allana residencias de Roberto Marrero y Sergio Vergara



Bachelet: La “devastadora crisis social y económica” en Venezuela, comenzó antes de las sanciones económicas de EEUU.



“La situación de DDHH en Venezuela ha sido distorsionada”, dijo la delegación del régimen de Maduro. Delegaciones se retiraron de la ONU cuando el representante de Maduro le respondía a Bachelet.



El teniente de la aviación indicó: “Tengo conocimiento de centros de tortura dentro de



CANTV bloqueó tuits sobre el DGCIM tras los videos expuestos por el teniente Ronald Dugarte.



Borges: Maduro incrementa infiltración cubana en estructura de la FAN y en organismos de inteligencia del país.



Hugo Carvajal: La mayoría de la FAN quiere devolver la libertad a Venezuela, pero están secuestrados por este sistema de tortura y terror. Créanme, si no acabamos con los cubanos, la FAN no podrá cumplir con sus deberes.



María Delgado, hermana de Osman Delgado, acusado del asalto al Fuerte Paramacay, fue detenida por la DGCIM.



Saab tras reunirse con Cabello: Se aplicará “todo el peso” de la Ley a los crímenes de odio.



WSJ: Maduro pierde el apoyo de los barrios de Venezuela.



Importaciones de crudo venezolano a EEUU caen a cero tras sanciones.



Expertos aseguran que la banca está imposibilitada para otorgar créditos. Con el aumento del encaje legal dictado por el BCV, las entidades financieras tienen pocas posibilidades de prestar dinero a empresas y personas.



Fedecámaras: Será más complicado que haya créditos para recuperar los comercios porque “tenemos un sector bancario mermado”.



Fedeagro se encuentra en “paro técnico” debido a la falta de insumos.



Omar Prieto: Se está aplicando en el Zulia un “plan” de razonamiento eléctrico.



El estado Zulia sin servicio eléctrico la noche de este miércoles.



“Queremos harina, queremos trabajar”, gritan trabajadores de la planta Bimbo en Guarenas.



AN sostuvo reunión con la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja.



Caraqueños denuncian sobreprecio en el pasaje por fallas en el Metro.



BID aprobará mil millones de dólares para las ciudades latinoamericanas que están recibiendo más inmigrantes transfronterizos.



Gobierno de España: Zapatero no fue a Venezuela por mandato de Ejecutivo español.



Más de 15 mil españoles abandonaron su residencia en Venezuela en 2018.



Canadá sustituirá pasaportes vencidos de venezolanos a través de declaración jurada de identidad.



Sumarium: Chavismo pone nuevos obstáculos en el puente internacional Las Tienditas.



Fabiana Rosales se reunió con la primera dama de Chile

Canciller colombiano: Más personas cercanas al régimen de Maduro están siendo sancionadas.



Bolton: EEUU condena la represión del régimen nicaragüense, “estas acciones no van a salir sin respuesta”. Gobierno de Nicaragua se compromete a liberar a todos los “presos políticos” para retomar diálogo con oposición.



Senador Marco Rubio visita Haití en medio de crisis.



Hombre prendió fuego a un autobús escolar en Italia.



Nueva Zelanda reformará su ley de armas tras atentado de las mezquitas.



Comisión Europea multó a Google por abusar de dominio en anuncios.



Dudamel confía en regresar “muy pronto” a Venezuela “porque está muy cerca el final de la pesadilla”.



Partido de la liga de Futve no se disputará por falta de seguridad.



Venezuela subió al cuarto lugar en Juegos de playa.



Trump se reunirá con 5 mandatarios del Caribe para fortalecer lazos



Disney completó compra de Fox por 71.000 millones de dólares



El ”comedulce” Bob Abreu será exaltado al Salón de la Fama de Philadelphia



