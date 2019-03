BCV: Reservas internacionales suben y cierran la semana en US$ 8.765 millones #22Mar

Las reservas internacionales netas de la República al 21 de marzo, registran un saldo de US$ 8.762 millones, lo que representa un leve incremento de US$ 7,0 millones, en comparación con la semana anterior, cuando el saldo alcanzado fue de US$ 8.755 millones.

De acuerdo con la información obtenida a traves del portal web del Banco Central de Venezuela, el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), se mantiene en US$ 3,0 millones.

De acuerdo con el comportamiento de las reservas en la semana, el saldo de los activos de la República en el exterior, se ubica en US$ 8.765 millones; eentre tanto las reservas internacionales operativas, se mantienen en niveles críticos, mas cuando se ha sabido que presuntamente se ha estado extrayendo oro de las bóvedas del instituto emisor para colocarlo en los mercados internacionales en busca de mejorar el flujo de caja de la Tesorería, denuncia que han hecho diputados de la Asamblea Nacional.