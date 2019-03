Triunfo histórico de Venezuela 3-1 ante Argentina en el Wanda de Madrid #22Mar

View this post on Instagram

Lo mejor de hoy no fue el resultado final, lo mejor de hoy fue el ambiente, un ambiente que eriza la piel, sentirnos locales tan lejos de casa es algo para lo que no tengo palabras. Ojala logremos salir de tanto mal, que podamos poder disfrutar de nuestra gente, de nuestra familia y recunstruir todos juntos un país en el que siempre vivamos un ambiente como el de hoy. 🇻🇪🙏🏽🙏🏽🙏🏽