Diputado Ávila: “Con persecuciones y amedrentamientos no se resuelven problemas del país” #22Mar

“Con persecuciones y amedrentamientos no se va a resolver los problemas del país. Entiendan de una vez que sus verdaderos enemigos son su incapacidad e indolencia”, asegura el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Omar Ávila, directivo de Unidad Visión Venezuela

“Quién con cuatro dedos de frente, les va a creer ese cuento burdo, de que la mano derecha del presidente, Juan Guaidó, Roberto Marrero, iba a tener en su casa granadas y armas sabiendo que en cualquier momento iban a hacer su visita de rigor”, señaló al referirse al caso de Marrero

Exigió explicación sobre cómo es que siendo Marrero el “líder de un grupo terrorista”, la policía va a su casa, y éste no les lanza ni un triqui traqui, con lo cual queda claro la inconsistencia de este nuevo cuento del ministro Reverol. “Lo que sí ha escuchado el mundo entero, es el audio grabado por Roberto antes que procedieran a detenerlo”.

Aseguró que la detención de Marrero, busca entre otras cosas, bajarle volumen al informe de la ex presidenta Bachelet, así como “distraer la atención de la monstruosa forma en que torturan, -como lo muestra el video que sacó el ex oficial del DGCIM-. Pero además, el régimen explora a ver hasta dónde llegan las amenazas de la Comunidad Internacional. El gobierno que no está muerto, como muchos creen, todavía juega, ahora que el riesgo y el costo es cada vez mayor para ellos, eso también es verdad”, explicó.

Jueza María Lourdes Afiuni

Por otra parte, Ávila señaló que condenar a una persona por un delito que no existe ha sido una constante en Venezuela, desde que Hugo Chávez llegó al poder, una demostración evidente del asalto a la justicia para convertirla en una maquinaria y hoy, después de 20 años el mundo comienza a entenderlo.

“Hay que recordar que ese delito de corrupción espiritual, – como lo han catalogado sarcásticamente sus abogados-, lo inventó la Fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, cuando trabajaba para Chávez, y este le dio la orden en cadena nacional de meterla presa. Orden que esta señora acató, con lo que responsablemente decimos que porque hoy salgan declarando en contra del régimen algunos voceros, no los libra de culpa. O es que Rodrigo Cabezas no fue ministro de finanzas, y no es culpable también de este desastre económico, o Rotondaro no forma parte de ese entramado de corrupción en el IVSS”,precisó.

Ávila comentó asimismo, varios de los aspectos del informe relativo a las violaciones de derechos humanos, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.