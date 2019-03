José Ignacio Guarino: Además de la concertación política, es urgente una concertación en lo económico #22Mar

Si se construye un plan macroeconómico y dentro de ese plan macroeconómico, desfila dentro de lo que puede ser la política monetaria, el mercado de valores, Venezuela va a tener otro camino y otra cara, en un período bastante corto, asegura el economista y especialista en Mercado Bursátil y Administración de Empresas, José Ignacio Guarino.

Por otra parte, el especialista fue consultado en torno al comportamiento de la liquidez monetaria en el país, y el impacto que ha tenido en el sector bancario nacional, la política de encajes aplicada por el Gobierno, que pretende resolver la crítica situación por la que hoy atraviesa la banca, aumentando el cobro de las comisiones por servicios, decisión que no resuelve el fondo del problema.

“La liquidez monetaria, desde la semana pasada a esta, ha registrado un crecimiento delñ 17,33%, ubicándose en 2 billones 676 mil bolívares, cifra que es “una barbaridad”, pero lo preocupante es que apenas hay 24.000 millones en reservas bancarias excedentarias, cuando la semana pasada apenas eran 6.000 millones de bolívares, situación que genera preocupación por el impacto que tiene en la banca, ya que están “estrangulando” al sistema bancario nacional”.

Recordó Guarino que Nicolás Maduro anunció el jueves que Venezuela va a ser una potencia en la fabricación de vehículos, señalando que si no podemos producir ni siquiera un tomate, como vamos a producir carros, advirtiendo que en el país tenemos que sincerarnos.

“En Venezuela no existe cultura financiera, mucho menos cultura bursátil, entonces dónde van las empresas a buscar capital fresco, eso a mi me tiene muy mortificado, porque la industria automotriz en Venezuela está completamente paralizada; pero bien, vamos a producir vehículos, pero los CKD con qué dólares los vamos a adquirir, aquí lo que debemos tratar es de ser competitivos y esto debe ser parte de un plan, si eso no lo tenemos, seguiremos arando en el mar y seguiremos esperando, pero el problema es que ya el país no lo aguanta”, precisó el economista.

Por otra parte, se refirió al aumento de las decisiones bancarias, anunciado esta semana por el Banco Central de Venezuela, afirmando que esto también es un aumento marginal, porque en una economía hiperinflacionaria y con control de tasas, eso no le dará a la banca para mantener sus gastos operativos, admitiendo que la banca en estos momentos tiene muchas limitaciones, y lo que está tratando es de sobrevivir, aun cuando no quiso emitir juicios acerca de cuánto tiempo puede aguantar la banca en estas condiciones.

“Yo no veo viable ningun tipo de negocio en Venezuela en esta hiperinflación, de tal manera que si no hay un viraje hacia el pragmatismo, en lo económico particularmente y se hace un plan macroeconómico integral, debe hacer una negociación concertada en lo económico con todos los sectores, yo veo poco viable el país”, señaló Guarino.

Insiste en que en Venezuela más que una concertación política, que tambien es muy necesaria, requiere de una negociación y una concertación urgentemente en lo económico, indicando que no se puede continuar descalificando a diario al sector privado, todo lo cual debe comenzar por la educación financiera, por la cultura financiera, señala que debemos entendernos y reconocernos como ciudadanos.

Guarino estima que en la medida en que los empresarios venezolanos adquieran cultura bursátil y que reconozcan la importancia del mercado de valores, como una fuente inagotable de recursos frescos para financiar los planes de crecimiento y expansión de sus empresas, en esa misma medida se dinamizará la economía, la generación de riquezas y de nuevos puestos de trabajo estables y bien remunerados.