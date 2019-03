Nora Bracho: Presentarán Plan País para la recuperación y reconstrucción de los servicios públicos #22Mar

El Plan País para la recuperación y reconstrucción de los servicios públicos, con el fin de lograr mejorar la calidad de vida de los venezolanos, presentará la próxima semana la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.

La información la dio a conocer la presidenta de la mencionada instancia parlamentaria, la diputada por el estado Zulia Nora Bracho, a propósito de la reunión que sostuviera con expertos en el sector eléctrico quienes presentaron propuestas, para que sean enmarcadas en el Plan País.

Precisó Bracho que desde la AN se está analizando la situación de los servicios públicos, que, a su juicio, se encuentran en total abandono por la falta de mantenimiento y atención, producto de la corrupción de la administración del chavismo que ha regido al país durante los últimos 20 años.

“Nosotros estamos construyendo las bases para lograr un país de progreso, desarrollo, donde los venezolanos puedan evolucionar y no humillarse ante un régimen que los oprime, que gracias a Dios ya está de salida. En lo que se refiere a servicios públicos tenemos todo un plan para recuperar en corto y mediano plazo la calidad de los servicios”, aseguró Bracho.

Indicó que todo este compendio de propuestas, serán presentadas como parte del Plan País la próxima semana, por parte de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, que tiene dos años realizando un diagnóstico de estos problemas y ahora están trabajando en la fase de consolidación de los diferentes proyectos ya elaborados por los expertos.

“El propósito es ofrecer mejor calidad de vida a los venezolanos, con servicios públicos que funcionen. Estamos analizando por sectores esta semana debatimos sobre el tema del agua potable, hoy se lo hemos dedicado al servicio eléctrico nacional, que está de emergencia por su total deterioro, por la corrupción y la ineficiencia del régimen usurpador de Maduro. Esta situación afecta a los venezolanos, al comercio, la industria, los hospitales, el transporte público porque no hay como suministrar la gasolina, todo colapsa en un país si no hay electricidad. Si no hay luz no hay progreso, ni desarrollo”, precisó.

La parlamentaria informó que para la próxima semana tiene previsto recibir en la Comisión de Administración y Servicios a expertos en materia de gas doméstico y telecomunicaciones y el servicio de recolección de los desechos sólidos.

“Estamos trabajando porque es fundamental la calidad de vida de los venezolanos, que ha colapsado por el deterioro de los servicios públicos, que tienen el denominador común la mano corrupta y autoritaria de este régimen que lamentablemente ha destruido los servicios públicos”, afirmó.