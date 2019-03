Pérez Guevara: Ocupación de sedes diplomáticas por designados de la AN es legítima #22Mar

Es legítima la ocupación de las sedes diplomáticas de Venezuela en el exterior, por las personas que han sido designadas por la Asamblea Nacional, aseguró el director del Centro Roscio, abogado César Pérez Guevara, al fijar posición en torno a este tema que ha sido objeto de debate en las ultimas semanas en el país

En efecto, Pérez Guevara, aseguró que a raíz de los sucesos del pasado 10 de enero, de acuerdo a lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República, en interpretación concordante con los artículos 7, 333 y 350 del mismo texto normativo, el régimen de Nicolás Maduro al no entregar el poder ejecutivo, pasó a ser un régimen de abierta ilegitimidad y por tanto la interpretación de los preceptos constitucionales en juego debe hacerse con base a esta situación.



“Al asumir Juan Guaidó como presidente encargado de la república, cesaron en el cargo todos los ciudadanos dependientes del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, es atribución constitucional del primer mandatario dirigir las relaciones exteriores del país, así como designar a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes previo acuerdo de la Asamblea Nacional o la comisión delegada”, explicó.



Por ello, son falsas las afirmaciones del comunicado de la Cancillería del régimen de Maduro, que señala que las sedes diplomáticas están siendo ocupadas de manera forzosa por agentes del gobierno norteamericano, toda vez que es claro, que quien les ha designado para ostentar tales cargos es el presidente encargado Juan Guaidó y por tanto, el único legitimado para hacerlo.



Por otra parte, a fin de entender el conflicto con la sede diplomática, hay que analizar el Principio de No Intervención en los asuntos internos de cualquier país, que pretende entenderse como un dogma absoluto, según el cual los estados extranjeros no pueden opinar o entrometerse sobre lo que ocurriera en otro Estado, así existieran flagrantes violaciones en los derechos humanos de los ciudadanos de dichos Estados, explicó Pérez Guevara.



“Tal interpretación, llevaría al mundo nuevamente a la macabra práctica de que los Estados se limiten a reconocer como regímenes válidos, a aquellos que consigan obtener del modo que sea el monopolio de la fuerza estatal, lo que desembocaría nuevamente en la costumbre perversa de aceptar totalitarismos y tiranías como gobiernos legítimos, dándosele a estos regímenes forajidos todas las prerrogativas del derecho internacional consuetudinario, al cual están sujetos los estados por los tratados ratificados entre sí”, afirmó el presidente del Centro Roscio.



Cabe destacar que a partir de la existencia de la Carta de la OEA como está establecido claramente en su preámbulo, el único modo posible en que se aseguren los derechos fundamentales del hombre es mediante la existencia de regímenes democráticos, dejando de lado la posibilidad de reconocimiento a tiranías.



“Es plenamente entendible que interpretando el contenido de los pactos internacionales conforme a lo previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los países que permitan que el gobierno legítimo de Juan Guaidó tomen los espacios físicos de las sedes diplomáticos no están vulnerando pacto alguno, al contrario están cumpliendo las normas de derecho internacional”, agregó el abogado.