Leydy García, la venezolana que deslumbra en el ciclismo de montaña en Canadá #24Mar

Leydy García es una atleta venezolana, nacida en San Cristóbal, se ha destacado en las disciplinas de fútbol sala, Waterpolo, Karate, kikimbol y ciclismo. Leydy ha estado vinculada en el mundo deportivo desde la niñez,

antes de estudiar en Caracas representó internacionalmente a Venezuela en campeonatos de Karate y fue precisamente a los 22 años que empezó a practicar el ciclismo, deporte que le cambió la vida.



Como deportista se entrenaba de forma individual, simplemente para mantenerse activa, luego de haber culminado sus estudios, decidió inclinarse por las bicicletas. Lamentablemente García vivió diferentes etapas que marcaron su destino, sufrió un intento acoso y fue secuestrada en el año 2010, razón que la obligó a abandonar su país de origen, para ir a comenzar desde cero y hacer historia en Canadá.

-¿Cómo fueron tus inicios con el deporte? ¿quién te apoyo?

Mi madre me apoyó en todo, ella estuvo en cada momento, me acompañaba a viajar a cada competencia en cualquier deporte, e incluso cuando estaba en el ciclismo nunca dejó de apoyarme. Actualmente tengo 36 años, empecé tarde en el ciclismo pero me ha valido la pena, vine a los 30 a Canadá, soy reconocida a nivel internacional por la Federación de atletismo, he representado a Maracay y a Distrito Capital, en Barquisimeto logré participar en el circuito rocadura (ciclismo de montaña).

En varias ocasiones me entrevistaron en Meridiano TV, ha sido uno de esos medios que siempre me ha apoyado en mi carrera.



-¿Por qué te inclinaste por el ciclismo?

Desde que era niña practiqué karate, siempre hacia basquetbol y kikimbol, mis equipos eran competidores. Pero en sí mi pasión siempre eran los deportes acuáticos, de hecho practicaba natación al igual que mi familia, representé al estado Táchira en los nacionales pero nunca fui una atleta destacada en dicha especialidad.

Escogí este deporte porque me apasionaba, me imaginaba estar al máximo nivel montada en una ciclo, me preparé desde 0 y fui avanzando, hice amigos y me integré en grupos de amigos.



-¿Recuerdas la primera vez que te subiste en una ciclo?

Nunca se me olvidará la primera vez que usé una bicicleta, precisamente fue la ciclo de mi hermano, agarré una cuesta y no pude hacerla, estaba un poco desconcertada pero seguí insistiendo y al tiempo se dio.

-¿Qué hiciste al culminar los estudios?

Cuando terminé la universidad Simón Bolívar y me gradué, decidí hacer algo diferente para mi vida. Decido irme a una finca de vacaciones, entré al cuarto de mi hermano y vi en ese momento una bicicleta, me emocioné al momento porque recordé los campeonatos que él disputó.

-Cuéntanos sobre la selección de karate y su experiencia

A mí me seleccionaron en karate para representar a mi país en Canadá, pero me escogieron y no estaba preparada, me entrené lo que pude y cuando me monto en el avión, el presidente de la federación Karate-do comenzó a seducirme durante el viaje.

En la competencia no tuve su apoyo y me di cuenta que esa federación estaba dañada, por tal razón me olvidé de mi primer deporte, en el cual me descalificaron donde le pegué a un contrincante bien fuerte y llegué a sacarle sangre. Mientras que en el ciclismo, tuve la oportunidad de representar a Venezuela en una carrera por etapas en el año 2009, y quedamos 19 de 200 participantes del planeta en competencias por equipos.

-¿Tus primeros torneos en ciclismo fueron difíciles?

Tuve la oportunidad de representar a Venezuela en una carrera por etapas en el año 2009, y quedamos 19 de 200 participantes. Fue así como ingresé en las carreras válidas de la Federación Venezolana de Ciclismo y de Gatorade siempre me ha gustado competir, ganar y de hacer una difícil cuesta la primera vez, pasé a estar en el primer lugar”.

-Y sobre el secuestro que tuviste, ¿qué tanto te afectó como deportista y persona? porque en todos los medios era noticia.

Sufrí un secuestro estando en la capital a finales de 2010, iba camino a una competencia nacional, estaba peleando el título y camino a la carrera, me secuestraron en la encrucijada, me bajaron de la camioneta, me pasaron atrás y me llevaron a una montaña, duré entre 9 y 10 horas secuestrada, fue un duro golpe para mí en ese momento, ya no sentía ganas de vivir en Venezuela, no me sentía segura y por eso me fui de mi tierra.

-Canadá te abrió las puertas, te preparaste y eres hoy día una gran representante de Venezuela. ¿Te preparaste para esto?

Estando en Canadá, volví a mi sueño y representé a Venezuela en diferentes categorías, en el 2015 comencé con la categoría base y rápidamente ya estaba en la clasificatoria élite, en el 2018 di a luz y no pude hacer ninguna actividad física. Después del parto retomé el ciclismo y las competencias, me mudé a Vancouver y quedé campeona en el máster de ese año, en abril del 2019 iniciaré el recorrido del torneo fuerte en Canadá.

-¿cuales son tus cualidades y que crees que te han llevado a superar etapas difíciles de tu vida y convertir tus sueños realidad?

Las cualidades que tengo, es que soy una persona sencilla, soy entregada a la ciencia, me encanta la mecánica de rocas y la otra cualidad es que soy una madre muy feliz.

-Finalmente Leydy ¿Cuando escuchas la palabra Venezuela, qué se te viene a la mente y qué significa para ti?

Venezuela significa todo para mí, allí nací, crecí y soy hija u hermana para todo aquel que dejé en ahí, realmente soy lo que soy por mi bella nación.

Los momentos más felices los viví en ese hermoso país, la mejor comida, el mejor clima y familia están ahí. Mi Venezuela tiene todo, tiene los mejores paisajes y destinos naturales, es decir es lo máximo. Cada vez que me dicen venezolana, yo suspiro.