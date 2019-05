Giovanny Perozo dijo que se le podrían asignar bombas específicas al sector transporte #27May

View this post on Instagram

Giovanny Perozo secretario general del sindicato automotor del estado Lara, comentó que en Venezuela nunca se había vivido una situación tan grave como la que se está evidenciando actualmente. "Estamos ubicados en un 85% de unidades fuera de servicio porque no se ha podido seguir trabajando por la misma situación. Los insumos están demasiado costosos", aseguró. Señaló que el acuerdo que se había establecido con el régimen para poder abastecer al sector de transporte de los insumos necesarios, no aplica, ya que tardan mucho tiempo en aportar los equipos pedidos para operar. Recalcó que el sindicato automotor acató la sugerencia de que se les asignen algunas bombas específicas para el sector del transporte y así abastecerse de combustible. Video: @GastonCarmona Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Transporte #Servicio #Gasolina #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #27May