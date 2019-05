Son Titulares al lunes 27 de mayo de 2019 #27May

Protestas y largas colas por la escasez de combustible en Venezuela

Caos total en E/S de Mérida por limitación en el llenado de combustible

Desde una multitudinaria concentración en la ciudad de Barquisimeto realizada en su tercer día en el estado Lara, Guaidó pidió a los venezolanos “no dejarse enredar” con la narrativa del régimen.

“De Noruega a Barquisimeto; de Caracas a Estados Unidos; la estrategia es la misma: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Ustedes creen que la iniciativa de Noruega no la hablamos con todos nuestros aliados?, o la el Grupo de Contacto que se va a reunir de nuevo y trae sorpresas”.

Dijo que el que no entienda que se tiene que jugar en todos los tableros, “está cooperando con otra causa”; refirió que hoy se tienen todas las herramientas y van a abandonar ninguna, y que por lo tanto “no dependen ni un segundo de la buena fe de nadie” y es algo que debe tenerlo claro Venezuela.

Durante su discurso, el Presidente encargado, recordó que la Comunidad Internacional no habría reconocido a la oposición si en el 2015 no hubieran ganado las elecciones de la Asamblea Nacional; el mundo no hubiera llamado dictador a Maduro si no hubiesen salido a protestar en el 2017; o en el 2018 el mundo no habría desconocido a Maduro si hubieran participado en la “farsa” del 20 de mayo; o el mundo no habría reconocido la lucha si el 23 de enero de este año no se hubiera jurado asumir las competencias del Ejecutivo.

“No se rindan”

NetBlocks reporta bloqueo de Periscope durante alocución de Guaidó

Cuatro días antes de la muerte de Erick Altuve, el cuarto infante que fallece por falta de transplante, Maduro anunció en cadena nacional la asignación de 56,8 millones de euros para la producción de uniformes militares y ametralladoras en el país. Con ese monto podrían costearse al menos 227 trasplantes medulares en Europa.

Padre de Erick Altuve a Maduro: “Se mueren los niños y tú pensando en armas”.

PDVSA debe cancelar 10 millones de euros para reactivar programa de trasplante de médula ósea.

Guaidó responsabilizó al régimen por muerte de pacientes oncológicos: “Fueron asesinados indirectamente”.

Leopoldo López Gil será la voz de Venezuela en el Parlamento Europeo tras ganar elecciones

Detienen a Dgcim que acuchilló y lanzó por un barranco a director de la

ONA

Vargas Llosa pone a Venezuela como ejemplo de países arrasados por la dictadura

«Olla Comunitaria» atendió a más de 400 personas de escasos recursos en Acarigua

«Se van a hundir con el dictador»: El DURO mensaje que le envió Guaidó a la FAN

En VIDEO: Vecchio muestra el DESASTRE chavista dentro de la embajada venezolana en EEUU

Soy Venezuela rechazó iniciativa de Noruega: “El régimen intenta prorrogar su satrapía”.

Grupo de Contacto de la UE apoya negociación en Noruega y pide elecciones libres y justas.

“Ni con el sabotaje petrolero tuvimos tanto caos»: las fuertes palabras de Rafael Ramírez contra Maduro.

“Descuartizan la AN y van a Noruega como motolitos”: Ledezma rechazó negociaciones entre Maduro y la oposición.

Pdvsa dice que garantiza suministro de gasolina en medio de escasez.

Médicos merideños exigen trato preferencial para surtir gasolina y atender emergencias.

Continúa precariedad del despacho de gasolina en Táchira. Durante protesta en Bolívar retuvieron gandola cargada con gasolina.

Vecinos del oeste de Maracaibo protestan tras llevar tres días sin energía eléctrica.

Federación Farmacéutica Venezolana denunció que el gremio se encuentra imposibilitado para cumplir con sus funciones correctamente debido a la crisis.

Productores Guárico: Siembra de maíz disminuyó a 56 mil hectáreas.

Precio de la Harina PAN se triplicó en menos de dos meses.

Sólo siete de los 31 bancos venezolanos participan en las mesas de cambio.

Rector de la USB: 30% de los profesores se han ido por los bajos salarios.

Bocaranda: Ofrecemos excusas porque estamos presentando fallas técnicas en el servidor de runrun.es

Este año, al menos cuatro sacerdotes se han marchado del estado Monagas y otros 10 de la capital del país.

La brasileña productora de carnes, JBS, le consiguió el lomito a la Venezuela roja. Diosdado Cabello, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014.

Denuncian que la Orquesta Filarmónica Nacional solo ofrece contratos a músicos chavistas

Pareja de Rodríguez Torres estaría delicada de salud por las torturas recibidas en la Dgcim.

Amnistía Internacional: Motín en Acarigua es un ejemplo de abandono de la población carcelaria.

9.000 niños venezolanos reciben comida en la frontera por Programa Mundial de Alimentos.

Destruyen deposito ilegal de cocaína del ELN y el Cartel de Sinaloa en Colombia, sustancia salía a través de Venezuela.

Fernando Marín, exembajador de Colombia en Venezuela, será imputado por soborno.

Al menos un muerto y once heridos en Perú por el terremoto de magnitud 7,5

Diego Marynberg, el millonario argentino que está en la mira de Estados Unidos por ayudar a ocultar la fortuna de Nicolás Maduro. Marynberg es investigado por la justicia norteamericana por una maniobra para retirar al extranjero fondos del estado venezolano, a través de una operación con bonos que involucró también al gobierno de Argentina durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Fuerte sismo de magnitud 7,5 en la selva norte y central de Perú.

La Casa Blanca insiste en que las pruebas de misiles norcoreanos no molestan a Trump.

Pedro Sánchez celebró triunfo del PSOE en España: “Construiremos una Europa social”.

Partido Popular Europeo triunfó en las elecciones a la Eurocámara con 178 escaños.

Se registra la mayor participación en elecciones europeas en 20 años.

Le Pen se impone a Macron en las elecciones europeas en Francia.

Reino Unido se polariza aún más con victoria del Partido del Brexit en elecciones UE.

Trump: Japón y EEUU han hecho un «gran progreso» hacia un acuerdo comercial.

Estafan por más de 40 millones de dólares a ciudadanos americanos de la Casa de Bolsa Monex, en San Miguel de Allende en manos de Marcela Zavala

Aladdin arrasa y ocupa el primer puesto de las taquillas.

DT Valverde promete seguir al frente tras la derrota del Barça en el cierre de la temporada.

Lewis Hamilton vencedor del Gran Premio de Mónaco.

Federer vuelve con triunfo a Roland Garros cuatro años después.

Muguruza remó contra corriente para meterse en segunda ronda de Roland Garros.

Raptors jugarán sus primeras Finales de NBA.

El Juventus cae ante el Sampdoria en la despedida de Allegri

Atalanta e Inter entran en ‘Champions’, el Milan en Liga Europa y Empoli baja

La concentración Vinotinto recibió este sábado a Salomón Rondón

Roberto Rosales y Jhon Murillo se sumaron a la concentración Vinotinto

El venezolano Lucirio Garrido se lleva oro sudamericano en 800 y 1.500 metros

Lunes 27 de Mayo de 2019