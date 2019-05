OPINIÓN Sentir de muchos #28May

“Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios; sean presos por su soberbia, Y por la maldición y mentira que profieren. ¡Acábalos con Tu furor, acábalos, para que no existan más!” Sal.59:12,13.

Este texto bíblico con toda seguridad debe estar anidado en el corazón de muchos opositores al gobierno actual, que creen en Dios y anhelan él ayude a salir de ellos. Ese mismo sentir era el del rey David cuando lo escribió. Se encontraba lleno de rabia y angustia hasta la desesperación. Debió tener también miedo y su mente, sus pensamientos se volcaron en una petición terrible “¡Acábalos con tu furor, acábalos!” Pero se quedó allí. El texto solo demuestra que David dejó que Dios se encargara del asunto.

Y es lo que Dios quiere para sus hijos, para aquellos que le aman, confían el él y esperan en su amor, poder y misericordia. El punto para Dios es, que no desea que sus hijos vivan rabiosos, amargados y llenos de odio o resentimiento porque nos ama aún más como ama un mortal a sus hijos. Así, como los padres no quisiéramos que nuestros hijos vivan odiando, amargados y estresados igual o más profundo es el sentir de Dios para nosotros. No es que Dios está a favor de los malos gobernantes y no hace nada para quitarlos, como piensan algunos. Y concluyen en su desesperación que Dios nos abandonó. ¡NO! Es que Dios si sabe lo que nos conviene para nuestra Salvaciòn.

Pedir esto a mis apreciados lectores puede ser mal interpretado. Puede pensarse que este servidor no quiere un cambio en este país, pero no es así. Este servidor igual que la mayoría de los venezolanos anhela un cambio de gobierno que traiga verdadero progreso para TODOS, pero no quiero vivir rabioso o estresado por todo lo que sucede, por cuanto Dios no quiere eso para mí, aun cuando permite que sigan gobernando los responsables de este desastre. He aprendido de su Palabra. Y no es que sea fácil. “Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien” Rom.8:28

Para aquellos que amamos al Señor, si Dios dice que todo ello nos viene a bien es porque es así. Es un asunto de tipo espiritual. Si creemos eso, entonces el estrés, la rabia y la amargura desaparecerá y seremos felices en cualquier circunstancia. Lo pasado, lo que pasa o lo que pasará, obrará para bien para aquellos que amamos a Dios. En otras palabras, todo en la vida de un hombre que ama a Dios es necesario para el bien, puesto que es el trabajo combinado de todo lo que lo produce.

Es obvio que muchos no puedan entender ni aceptar esto. Pero es lo que Dios quiere para sus hijos a quien ama. Y este texto lo complementa “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús” 1Tesa.5:16-18. “Es decir, en todas las circunstancias, ya sean de gozo o de dolor. Aquí tenemos la seguridad bien definida de que aun aquellas cosas que parecen estar contra nosotros, pueden ser para nuestro bien, pues Dios no nos pedirá que estemos agradecidos por lo que nos perjudica. Libro El Ministerio de Curación. Pag. 197. Helen White.

Hay muchísimas cosas que el cristiano no sabe, no intuye o deja que la rabia y las frustraciones bloqueen su discernimiento. Aun prominentes líderes de iglesia andan perdidos en su propias conclusiones buscando a Dios por los rincones para que resuelva sus problemas políticos y hacen caso omiso al mandato de dar gracias en toda circunstancia.. Se olvidan del ministerio que

Dios ha dado a sus ángeles con respecto a los seres humanos que le siguen. O sea a los cristianos. “Los ángeles de Dios, millares sobre millares y millones de millones, son comisionados para atender a los que han de ser herederos de la salvación. Nos guardan del mal y repelen las fuerzas de las tinieblas que procuran destruirnos. ¿No tenemos motivos de continuo agradecimiento, aun cuando al parecer nuestro camino esté sembrado de dificultades”.

¿Cómo les parece? Libro: Dios nos cuida. Helen White.

Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB.

William Amaro Gutièrrez

