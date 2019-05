BCV: Reservas pierden US$ 53 millones y cierran la semana en US$ 7.912 millones #31May

Las reservas internacionales netas de la República al 30 de mayo, registran un saldo de US$ 7.909 millones, lo que refleja una nueva caída de US$ 53 millones en comparación con el saldo de la semana precedente que alcanzó a US$ 7.962 millones.

El Banco Central de Venezuela en su portal web recoge que el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), se mantiene en US$ 3,0 millones de dolares, ya que no ha vuelto a recibir nuevos aportes del gobierno venezolano.

Con este comportamiento declinante, los activos de la República en el exterior siguen disminuyendo aceleradamente y se ubican a la fecha en 7.912 millones, una de las cifras más bajas que ha registrado esta variable en las últimas décadas, no descartando que se mantenga la tendencia hacia la baja que ha venido registrando en las semanas precedentes, estando las reservas operativas del BCV en niveles cada vez más críticos.