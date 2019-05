Canciller de Uruguay: ¿Qué significa cese de la usurpación? ¿Qué Maduro se entregue? eso no va a pasar #31May

Para Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay, Nicolás Maduro no va entregar el poder. El diplomático uruguayo insistió en que la agenda planteada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó: cese de la usurpación, transición y elecciones libres no debería ser el orden, pues considera que primeramente se debería definir el punto de la usurpación.

“¿Qué significa cese de la usurpación? ¿Qué Maduro se entregue? ¿Qué lo echen a la cárcel? Eso no va a pasar. Eso hay que entenderlo”, dijo el diplomático, quien además agregó que si hay un llamado a elecciones generales y Guaidó no se presenta como candidato, no puede decir que fue usurpado.

Nin Novoa señaló que de romperse la mediación del Grupo de Contacto y el Grupo de Lima en el caso Venezuela, la situación quedará a merced de lo que se pueda generar entre las partes, por separado.

“Si este proceso de mediación del Grupo de Contacto impulsado por la Unión Europea y el Grupo de Lima se rompe y se desgasta, difícilmente podrá haber otro, y entonces quedarán liberados a la suerte que puedan generar cada una de las partes”, dijo Novoa.