Son Titulares al viernes 31 de mayo de 2019 #31May

Univision Noticias obtuvo el video íntegro de los 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron Ramos y Nicolas Maduro.

Como se recordara, Ramos hizo una entrevista a Maduro, y ante la incomodidad de las preguntas, Maduro ordeno confiscar los equipos y deportar a Ramos y al equipo de prensa que lo acompañaba.

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo Nicolás Maduro a Jorge Ramos cuando el periodista le entregó una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizan en Venezuela.

Y esta fue solo una entre media docena de amenazas e insultos que Maduro lanzó contra Ramos como respuesta a sus interrogantes sobre la actual crisis humanitaria y política de Venezuela, que ha provocado el exilio de más de 3.5 millones de sus ciudadanos y la muerte y la prisión de centenares.

El tono de la conversación incomodó a Maduro desde la primera pregunta: “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, le dijo Ramos. Y a partir de entonces, el mandatario ya no logra sostener la mirada por más de unos segundos sobre su interlocutor.

El líder chavista contestó a la pregunta agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.

La entrevista íntegra será transmitida este domingo 2 de junio en el programa Aquí y Ahora, a las 7:00pm ET y 6:00pm hora centro.

Ledezma: Comisión de Maduro hablaba de paz en Oslo, y él, sobre armas de guerra

Rayma Suprani recibió Premio Internacional de Disencia Creativa Václav Havel

En dólares venden la cesta de plátanos en Vargas

Régimen inmoviliza al país con fallas en el suministro de gasolina

Con retrasos de hasta 6 días llega solo gasolina de 91 octanos en bombas de Maracaibo

En Lara difuntos son trasladados en camiones o en cualquier vehiculo que tenga combustible

Más de 1.500 militares venezolanos en el exilio se han apuntado ya al censo que pretende reagruparlos

El constituyentista Andrés Eloy Méndez, en el programa “Al Aire” de VTV Propuso allanar la inmunidad de todos los diputados que integran la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional “por aprobar el pago de intereses de bonos de recursos de Citgo, dinero que era para pagar medicinas y operaciones de niños”.

La Cámara de Comercio de Zulia denunció que 91% de sus agremiados se han visto afectados por el racionamiento eléctrico en el estado y como consecuencia la actividad económica en la región se ha contraído de manera alarmante.

Producción de vehículos en el país cayó 99,9%

Fundaredes a Calderón Berti: 15 mil venezolanos han sido reclutados por la guerrilla del Eln en la frontera

Banca pide 30 días hábiles para armar nuevo medio de pago con tarjetas de débito y crédito

Ex viceministro de Energía de Hugo Chávez acusado de lavar 53,4 millones de dólares en España

Guaidó designó equipo de emergencia para tratar situación del JM de los Ríos

La USB dejará de prestar servicio de transporte a partir del próximo lunes

Desde este jueves el Metro de Los Teques cobra 40 bolívares por boleto

Williams Dávila pidió no ver el TIAR como intervención sino como cooperación militar

Diputados en el exilio y perseguidos por el régimen podrían legislar en «quórum virtual»

El sindicato de la Cantv anunció protestas de calle

Edgar Zambrano continúa desaparecido tras 23 días de detención

Maestros cierran calles en Los Teques para pedir mejoras salariales

Revelador video viral, muestra a los propios chavistas saqueando las cajas Clap a plena luz del día haciendo transbordo a carros particulares

Presidente (E) Juan Guaidó: «El régimen gasta millones para comprar armas mientras Venezuela atraviesa una trágica crisis de salud que ha dejado en evidencia años de corrupción e incapacidad.

Difirieron audiencia de dip. Gilber Caro porque «no se materializó» su traslado desde sede del Sebin Caracas a un tribunal, denunció el abogado Ramón Carmona.

El presidente (E) Juan Guaidó se traslado al estado Aragua, donde visito una fundación para donar insumos médicos como parte de la ayuda humanitaria que ha ingresado al país.

Ante la escasez, en Maracaibo ya bachaquean la gasolina en bolsas de plástico

Banco Central de Venezuela presenta actualmente una deuda con el fabricante de billetes británico De la Rue

Ecuador aceptará apostilla electrónica de venezolanos

EEUU cuestiona la liberación del exjefe de las Farc, Jesús Santrich

Delegación de @jguaido se reunió con el cardenal Pietro Parolín en el Vaticano

Iván Freites: Hay al menos 20 países involucrados en el contrabando de gasolina

Venezuela tiene más de 617.0000 casos de contagio de malaria

Ayuda humanitaria almacenada en Cúcuta se distribuirá entre migrantes venezolanos

Kimberly Breier: Maduro es el único obstáculo para una resolución satisfactoria en Venezuela

Padres denuncian muertes de niños en hospital pediátrico de Barquisimeto

Maduro anuncia con orgullo el regreso de Jorge Rodríguez desde Noruega. EFE: Maduro dice que el proceso de diálogo con la oposición ha sido «constructivo».

Nicolas Maduro: “Luego de meses de conversaciones secretas para retomar el camino del diálogo, avanzamos de forma muy positiva por los caminos de la Paz. Estamos optimistas porque creemos en el diálogo, la armonía y la Paz.”

Provea reitera que sin elecciones transparentes será imposible salir de la crisis.

Trump sobre Venezuela: “Estamos en guardia… muchas cosas están pasando”.

Canciller uruguayo teme desenlace violento y muy peligroso en Venezuela.

Padrino pide a militares aguantar “tormenta” por sanciones de EEUU.

Jorge Ramos: «No hay que aceptar jamás la censura».

Traición a la patria y asociación para delinquir, delitos que ponen en jaque a la AN. Para romper el quorum bastaría con dejar vacías 29 curules.

En mayo murieron 14 neonatos en el hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera.

El senador de EEUU Marco Rubio alerta del impacto en la niñez de la crisis de Venezuela.

FMI: Los contactos con Venezuela están «suspendidos» desde finales de enero. FMI no confía en calidad de cifras económicas entregadas por el BCV.

La empresa británica De La Rue cargó USD 22,8 millones a pérdidas por cuentas impagas del BCV.

Mahan Air es el nuevo socio de Conviasa a pesar de las sanciones de EEUU.

Usuarios Dicom tendrían más de un millón de dólares retenidos por el BCV.

Trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco iniciaron huelga de hambre en Caracas.

Santrich allana su camino al Congreso después de 416 días detenido.

Precandidato argentino niega un «pacto de impunidad» con Cristina Fernández.

Trump considera «sucio, asqueroso y repugnante» un posible juicio político.

Trump anuncia un arancel de un 5% para todas las importaciones desde México «hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal».

Medidas arancelarias de Trump son algo «muy extremo», podría llevar a guerra comercial apunta México.

El régimen de Nicaragua excarcela a 50 presos políticos

Mozambique pidió 3.200 millones de dólares tras los ciclones

Siete muertos y 21 desaparecidos tras naufragio en Hungría

México: Choque entre autobús y tráiler deja 21 muertos

Presidente de Perú considera disolver Congreso si legisladores no aprueban reforma política

Líder supremo iraní dice que Teherán no negociará con EEUU

Israel tendrá nuevas elecciones tras fracasar Netanyahu en formar Gobierno

Kushner se reúne con el rey jordano en medio de una ofensiva sobre el acuerdo del siglo

Luisiana aprueba ley antiaborto en EE UU con apoyo demócrata

El hombre que se prendió fuego entre la Casa Blanca y el Monumento a Washington el miércoles, identificado como Arnav Gupta, fue trasladado al hospital y murió más tarde en la noche

Un sismo de magnitud 6,8 sacude El Salvador sin daños graves

Lula divulga carta del papa Francisco con mensaje solidario

México: Libro bomba deja a senadora con heridas leves

Rusia y Japón se acusan de robustecer sus fuerzas militares

Ex esposa de José José reveló que el cantante fue violado por sus amigos

Lanzan tráiler de Rambo: Last Blood

Venezolano Rodrigo Blanco Calderón gana la Bienal de Novela Vargas Llosa

Zulia FC se clasificó a los octavos de la copa Sudamericana.

Djokovic, Serena y Del Potro pasan a tercera ronda en el Roland Garros.

Gleyber Torres sigue con gran nivel en Yankees: Conectó su décimo cuarto cuadrangular

Por primera vez, dos equipos venezolanos clasifican a octavos de final de la Copa Sudamericana

