Fernando del Rincón a Carlos Vecchio: ¿Por qué fueron a Noruega a perder el tiempo? #1Jun

El reconocido periodista mexicano Fernando del Rincón, durante una entrevista a Carlos Vecchio, embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó en Estados Unidos, la participación de los factores democráticos en Noruega con los representantes del régimen de Nicolás Maduro.

“¿Por qué fueron a Noruega a perder el tiempo? Maduro no se va ir porque se lo pidan. Esto no es algo de presión de calle, no es de presión de twitt, ni de solo comunicados. ¿Qué van hacer para salir de Maduro?”, preguntó Rincón de manera incisiva a Vecchio.

Ante esta inquietud por parte del periodista, Vecchio solo se limitó en decir que hay un plan para forzar a Nicolás Maduro a dejar el poder forzarlo y destacó que todas las presiones son necesarias.