Guaidó: Todos debemos vencer la censura, la desinformación y las noticias falsas #1Jun

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los venezolanos vencer la censura, la desinformación y las noticias falsas que se están difundiendo en contra de la ruta trazada por los factores democráticos para salir del régimen de Nicolás Maduro. “El poder de nuestra palabra es el temor de quienes quieren imponer el silencio. Te pido que me ayudes a vencer la censura, la desinformación y las noticias falsas difundiendo nuestras palabras”, dijo Guiadó frente a una multitudinaria concentración en Sabaneta, estado Barinas. Guaidó que su equipo de trabajo está haciendo todo lo posible para lograr la solución al cambio que necesita Venezuela. “Cada juramento que hacemos es un reconocimiento al poder que tenemos para cambiar nuestro país, de que todos somos necesarios para lograr la solución al cambio urgente que necesita Venezuela”, manifestó. Video: @jguaido Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #JuanGuaidó #OperaciónLibertad #SalidaDelPoder #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #1Jun