Padrino López culpó a jefes militares de mantener a la milicia venezolana pasando hambre #1Jun

Durante la jornada social de la Gran Misión Negro Primero en el estado Anzoátegui, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa designado por el régimen de Nicolás Maduro, responsabilizó jefes militares de mantener a la milicia venezolana pasando hambre y necesidades.

“El que no tenga medicinas es porque no tiene jefe, quien no tenga alimentos es porque no tiene jefe, tenemos el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), el banco de la Fuerza Armada para apoyarlos”, manifestó.

Calificó la crisis venezolana como “tormenta” y precisó que la Fuerza Armada Nacional continuará defendiendo la soberanía de Venezuela.

“Agarrémonos bien para que esta tormenta termine de pasar y a la final nos vamos a ver las caras y lo que quedemos somos los que vamos a continuar defendiendo a Venezuela”, declaró.