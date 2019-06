GALERÍA Juan Guaidó desde Socopó: El régimen está derrotado #1Jun

View this post on Instagram

Desde Socopó estado Barinas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro ya está derrotado. “No les importa nuestra gente, si fuera así funcionan los Barrio Adentro, hubiera gasolina en el país. Ese régimen, el anterior Gobierno, ya está derrotado”, manifestó. Desde la multitudinaria concentración Guaidó pidió a los venezolanos resistir y avanzar hasta convertirse en una fuerza mucho más poderosa. “La decisión de nuestra gente en Socopó, como en toda Venezuela ha sido insistir sin descanso por nuestro país. Han sido años de resistir y avanzar hasta convertirnos en una fuerza mucho más poderosa que un grupo encerrado, reducido y derrotado”, precisó. Señaló que la fuerza central permitirá hacer lo necesario para salir de la tragedia causada por el régimen de Maduro. “Mantengamos presente la razón de nuestra lucha: recuperar Venezuela y salir adelante por este país de gente noble, buena y trabajadora. Somos nosotros, los ciudadanos, la fuerza central que nos permitirá hacer lo necesario para salir de la tragedia”, puntualizó. Video: @Presidencia_VE Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #JuanGuaidó #Socopó #OperaciónLibertad #Muertes #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #1Jun