Jair Bolsonaro: Maduro es un títere en Venezuela #1Jun

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aseguró que Nicolás Maduro no nada en Venezuela y lo calificó títere. Dijo para que haya una transición en el país debe haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano.

“Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela. Tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Hasta que eso no suceda, no se acaba ese asunto», expresó Bolsonaro.

Bolsonaro recalcó que Maduro no va dejar el poder a través de ninguna mediación.

“Colóquese en el lugar de Maduro. La debilidad de Maduro hace que la dictadura en Venezuela sea fuerte. Él está ahí al frente porque cooptó al Ejército, cuya cúpula son ahora narcotraficantes. Además de sus generales, Maduro tiene un efectivo considerable de cubanos ahí dentro. También hay allí células del grupo Hizbulá, las milicias y los colectivos. Entonces, Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela” manifestó.