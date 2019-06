Son Titulares miércoles 5 de junio de 2019 #5Jun

Presidente Guaidó: Vamos camino a una catástrofe, alertamos ante el mundo que no se trata de un bloqueo.

Extrabajadores petroleros cumplen seis días en huelga de hambre.

TSJ de Maduro obliga a La Patilla a pagar 30 mil millones de bolívares a Diosdado Cabello.

María Corina Machado: No se equivoquen, aquí hay Patilla pa’ rato

Ravell a Diosdado: “Tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”. Tuiteros posicionan la etiqueta #lapatillaNoSeRinde.

AN aprobó el informe sobre la emergencia humanitaria en el país.

La jornada hasta las 2 pm desangra a las empresas.

Régimen de Maduro pierde 750 millones de dólares en oro con el Deutsche Bank. Venezuela ha incumplido parte de un acuerdo de financiamiento firmado en 2016, donde Venezuela recibió un préstamo en efectivo de Deutsche Bank y depositó 20 toneladas de oro como garantía. El acuerdo, que debía expirar en 2021, se resolvió anticipadamente debido a la falta de pago de intereses, incitando al prestamista a tomar el control del oro y a cerrar el contrato.

Exportaciones petroleras venezolanas caen 17% en mayo, en este momento, estámos exportando 874.500 bpd

Xi Jinping: China jugará un “rol constructivo” en Venezuela. China trabajará con la comunidad internacional, y ayudará al país a regresar a “un camino de desarrollo normal” lo más pronto posible.

Presidente de Brasil recibió credenciales diplomáticas de la embajadora designada por Guaidó.

EEUU restringe los viajes culturales a Cuba y las visitas con barcos privados.

Bolton: Cuba rendirá cuentas por la crisis venezolana.

Cansados del abuso de poder: Periodistas ingresan a la fuerza a la Asamblea Nacional luego del bloqueo de la GNB.

Diputada Olivia Lozano: El parlamento no será sometido jamás por la tiranía militar.

Marco Ruiz: Después de casi mes y medio de haber sido burlados por la GN, logramos ingresar a la AN.

Nicolás Maduro declaró en sesión permanente al Consejo de Seguridad de Defensa y Seguridad de la Nación. Indicó que la prioridad de Venezuela es la renovación de la Asamblea Nacional.

Este viernes hay elecciones en la #UCV

Diosdado Cabello fustiga a disidentes que pasan a escribir cartas para dejar el proceso.

Diputado William Barrientos: 3.500 pacientes venezolanos están en riesgo de muerte debido a la suspensión del programa de trasplantes. «Se robaron 10 millones de euros al romper el convenio con el Gobierno de Italia en 2018», manifestó el diputado.

Maduro aprueba más de 6 millones de euros para financiar preparación de atletas venezolanos. “Yo, y sólo yo, administro los churupos nacionales, el dinero de todos”.

Pacientes de la unidad de diálisis de Barquisimeto protestan por la suspensión de sus tratamientos.

Guaido: No hay bloqueo cuando nos muestran en television depósitos repletos de medicamentos

Foro Penal registra 973 presos políticos en Venezuela.

Los presos políticos de la cárcel de Santa Ana iniciaron huelga de hambre.

Seguimos sin saber nada de la condición del vicepresidente de la asamblea nacional, Edgar Zambrano, secuestrado por el régimen.

Tras un año de ser detenido, William Aguado sufre torturas y problemas de salud en Ramo Verde.

Diferida nuevamente la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens.

Tribunal Militar dictó privativa de libertad contra dirigente detenido en Cabimas.

Susana Raffalli aseguró que seis de cada diez niños venezolanos presentan un deterioro nutricional.

Diosdado: Puede faltar lo que sea, pero dinero para la salud de los niños, nunca va a faltar

Manuela Bolívar: Ataúdes blancos que antes se veían con poca frecuencia hoy se ven a menudo

Gobierno propone a madres del J.M. que pacientes reciban trasplante medular en Cuba

Denuncian que leche del CLAP llega en las peores condiciones a hogares en Lara.

Ganaderos de Zulia advierten que no habrá carne por falta de combustible.

Inameh declara alerta naranja este martes para los estados Zulia, Apure y Táchira

Táchira: De 106 estaciones en el estado, sólo llega gasolina a menos de 20

Taxistas en Mérida denunciaron hacer cinco días de cola para surtir gasolina y trabajar dos jornadas.

Conductores protestaron en San Félix por la falta de gasolina.

Venta de gasolina por terminal de placa no garantizó suministro en bombas de Bolívar.

Diputado José Guerra: Cuidadores de bombas venden la gasolina en dólares.

CITGO colaborará con EEUU en caso de soborno ligado a PDVSA.

Adiós al sueño de PDVSA: Cerró su última estación de servicio en Argentina.

Exceptuando Venezuela, Banco Mundial espera un crecimiento de América Latina de 1,7%.

Solo 9 aerolíneas internacionales operan en el país.

Radio Fe y Alegría. Esto pasa en La Guajira: grupos armados que se hacen llamar «ZONA» invaden territorio de La Guajira, e imponen terror a través de los asesinatos y la extorsión.

Almagro: Irán y Hezbollah tienen una sólida base de operaciones en América por Maduro.

Rusia negó haber retirado su personal técnico de Venezuela.

Aruba prolonga cierre de fronteras con Venezuela por tres meses más.

Alta comisionada adjunta de la ONU visita a refugiados venezolanos en Ecuador.

Expectativa en Ecuador por fallo de la Corte sobre matrimonio igualitario.

China olvida Tiananmen por su estabilidad y crecimiento económico

Cristina Kirchner debe optar por una de las dos pensiones que reclama.

El Supremo de Colombia llamó a indagatoria a Santrich por narcotráfico.

Decomisan el mayor cargamento de anfetaminas registrado hasta ahora en Japón

Trump alienta el Brexit duro y promete un acuerdo comercial “fenomenal” con Estados Unidos.

Honduras han paralizado escuelas y hospitales la última semana

España: El Supremo paraliza la exhumación de Franco, del Valle de los Caídos.

Muere por eutanasia una adolescente holandesa de 17 años con trauma tras una violación.

Wall Street cierra con alzas impulsada por la Reserva Federal, ante las esperanzas de un recorte en las tasas de interés.

Federer vs Nadal en la final de Roland Garros. El número dos arrolla a Nishikori y el suizo se deshace de Wawrinka.

Chirinos despachó su octavo cuadrangular de la temporada en la victoria de los Astros.

Carlos González debutó con los Cachorros en Las Mayores

