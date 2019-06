Cabello a Pompeo: Revísate, has demostrado ser un gran incapaz #6Jun

Diosdado Cabello le envió un mensaje directo al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, donde lo señaló de «incapaz».

Tras las recientes declaraciones de Pompeo, donde aseguró que mantener unida a la oposición venezolana ha resultado ser «tremendamente difícil», Cabello aprovechó para señalar al secretario de Estado estadounidense.

Durante su programa televisivo, Con el Mazo Dando, Cabello comentó: «Mientras ellos están así, el chavismo está unido como un bloque; si se meten con un chavista, se meten con todos los chavistas», aseguró.

«Revísate, Pompeo, porque has demostrado ser un gran incapaz, porque no has podido unir a la oposición venezolana«, agregó.