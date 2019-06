Alfredo Ramos: Hoy se cumplen 31 días del secuestro y desaparición del Vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano #8Jun

View this post on Instagram

Hoy se cumplen 31 días del secuestro y desaparición del Vicepresidente de la Asamblea Nacional Dip Edgar Zambrano por parte de la Dictadura. Hasta ahora su hija,esposa y demás familiares no conocen su paradero. No ha recibido sus medicinas,alimentos ni ropa. Libertad para @edgarzambranoad y todos los presos políticos