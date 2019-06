Ángel Alvarado: Inflación de mayo cerró en 31,3% pero seguimos en hiperinflación #10Jun

El Índice de Precios de la Asamblea Nacional fue de 458. 430.278

millones, para una inflación al cierre del mes de mayo de 31,3% ,

con una variación acumulada de precios de 905,6% y la inflación

interanual 815.194%, de acuerdo con las cifras dadas a conocer

por diputado y economista, Ángel Alvarado miembro de la

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea

Nacional.

Explicó que la variación del rubro alimentos y bebidas no

alcohólicas, fue de 36%, advirtiendo que hay que pasar por lo

menos un año con indices mensuales por debajo del 50% para

poder decir responsablemente, que hemos salido de la

hiperinflación.

Advirtió asimismo que las condiciones que llevaron a Venezuela

a caer en este proceso de hiperinflación, se mantienen, por lo cual

no se puede descartar que esta situación pudiera presentarse

nuevamente.

“En segundo lugar, esto hay que decirlo, las cifras inflación que

presentó el Banco Central de Venezuela la semana pasada, del

mes de mayo 2019 en curso, son superiores a las nuestras, así

que el BCV no tiene tres meses por debajo del 50%, sino que las

cifras que ellos muestran son superiores a las que la Comisión de

Finanzas esta mostrando, por lo que no podemos asegurar que

Venezuela ha salido de la hiperinflación”.

Durante su exposición señaló que desde la AN se continuará

luchando por este cambio económico que requiere el país y ese

cambio político que es condición indispensable para que ese

cambio económico se dé.



Señaló que durante ,mucho tiempo el Banco Central ha estado

negando y sigue negando la realidad de que aquí hay una

hiperinflacion, que hay un colapso económico y que hay

emergencia humanitaria, indicando que ello obligó a la Comisión

de Finanzas del Parlamento a asumir la responsabilidad de

mostrarle al país lo que estaba pasando, mostrarle a los

venezolanos lo que estaban viviendo en carne propia, advirtiendo

que no están diciendo nada distinto a lo que vive el venezolano

cuando va a hacer mercado, va a comprar alimentos o cuando

tiene un salario que no le alcanza.

“Pareciera que al régimen no le interesan los resultados, no le

interesan las cifras y por eso asumimos ese liderazgo de mostrales

qué estaba pasando en el país, hicimos un gran esfuerzo para

levantar unas cifras sobre del Indice Nacional al Consumidor y el

Indice de Actividad Económica Mensual de la Asamblea

Nacional”, señala.

Afirma que ahora que el BCV ha mostrado las cifras y ha

demostrado lo que hemos venido diciendo, hay que decir que no

basta publicar las cifras, hay que tomar medidas para resolver los

problemas de fondo que tienen los venezolanos, porque las cifras

es reconocer un problema pasado, pero no el problema presente,

no hay una manifestación de lo que implica esa publicación de las

cifras.

“Aquí no hay respuesta del BCV, no hay vocería por parte de

Nicolás Maduro, se publican simplemente las cifras, pero no se

dice que está viviendo el venezolano y cómo van a resolver este

problema, no hay un plan integral que sea una solución a todos» afirmó

Advirtió que ello pone en evidencia, que no es suficiente un

cambio de políticas, hace falta un cambio político para resolver

los problemas que tienen los venezolanos, cambio que pasa por la

Asamblea Nacional, único órgano legítimo y reconocido a nivel

mundial y pasa, por supuesto, por Juan Guaidó como Presidente.

“No es posible que mejore la economía venezolana con pañitos de

agua caliente o algunos cambios de política, sino que hace falta

un cambio político, para que realmente esas medidas, donde se

habla de liberación del congtrol de cambios, de que eliminó el

control de precios, ya esto no basta, hace falta un cambio político,

si queremos que el salario le alcance a los trabajadores o si

queremos que los venezolanos que se fueron vuelvan”, afirmó el

parlamentario.