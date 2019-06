Buniak: Ampliación del cono monetario evidencia que no se ha controlado la hiperinflación #12Jun

La ampliación del Cono monetario, incorporando las denominaciones de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares, demuestra que no se ha logrado detener el proceso hiperinflacionario, asegura el economista, especialista en finanzas internacionales y clasificador de riesgo, Leonardo Buniak.

Explica que no se trata de una nueva reconversión monetaria, sino de una modificación y una ampliación del cono monetario, señalando que todos de alguna manera estaban esperando un a revisión del cono monetario debido a la devaluación de la moneda, afirmando que el poder de compra del bolívar está técnicamente pulverizado por la hiperinflación.

Señala que causa extrañeza que no se haya tocado el tema de los billetes de baja denominación, porque una persona que vaya a comprar un producto que le cuesta 7.000 bolívares y pague con un billete de 10.000 cómo le van a dar el vuelto.

Advierte el experto que con esta medida del BCV, incorporando estos billetes de alta denominación al cono monetario, oficialmente el Gobierno está admitiendo que ha fracasado en su proceso de política monetaria.

Recordó que luego de nueve meses de la reconversión monetaria, ahora incorporas nuevos billetes al cono monetario, con lo que estas admitiendo que no has podido controlar el proceso hiperinflacionario, a pesar de que a través de la política de encaje extinguiste el crédito bancario, generaste una brutal contracción en la economía, también en el consumo privado y sin embargo la hiperinflación no cede.

Considera que la desaceleración que se observa en los indices de

inflación, se esta obteniendo a expensas de una brutal contracción

en la economía, debido a que no hay disciplina fiscal en el Banco

Central, se continúa la expansión del gasto y se continúa

con la emisión de recursos para financiar el gasto fiscal, estas

contrayendo de manera brutal el consumo y al final lo que estas es

exponenciando el crecimiento de los niveles de pobreza crítica en

el país, señaló Buniak en entrevista radial.