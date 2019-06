Celso Fantinel: Sector agrícola venezolano está al borde de la quiebra #12Jun

La realización de un paro regional de productores agrícolas, aprobó una asamblea de agricultores realizada en la población de Socopó, en el estado Barinas, confirmó el Vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, al advertir que el “sector agrícola está prácticamente quebrado”.

Precisó que esta decisión de los agricultores es producto de que ni el ejecutivo nacional ni regional, ha buscado una solución para la crisis de falta de insumos, fertilizantes, agroquímicos, combustibles, lubricantes, financiamiento e inseguridad en el campo venezolano. “A los agricultores tradicionales nos dejaron prácticamente fuera de las 12 empresas de los enchufados y nos quedamos sin insumos”.

Advirtió que el ciclo de siembra de invierno esta perdido, debido a que el ministerio de Agricultura y Tierras apoyó para la siembra de rubros extensivos, solo a 12 empresarios y a 800 productores, pero somos más de 30.000 productores solo entre arroz y maíz, de manera que dejaron a la mayoría de los agricultores sin insumos, afirmando que no entienden porque solamente se apoya a estos doce empresarios»

“Prácticamente el ciclo de siembra de invierno se perdió, no

llevamos sembradas ni siquiera 50.000 hectáreas de maíz y

deberíamos haber sembrado más de 300.000 hectáreas, no hay que

olvidar que esta hectáreas de maíz sembradas son de maíz blanco

y amarillo, es un 60% amarillo y 40% blanco, de allí que de cada

diez arepas que consuma el venezolano, 9 son importadas 1 sola

será producida en Venezuela”.

Consultado en torno a la posibilidad de que este paro se extienda

a nivel nacional, Fantinel indico que el organismo gremial estará

monitoreando que repercusiones tiene y ver si el Ministerio y los

gobernadores y alcaldes les dan una mano a los verdaderos productores, de manera que puedan tener lo que se necesita para poder acometer la siembra en forma regular, además facilitando que puedan vender sus productos.

“El panorama no esta claro, porque el ministerio de Agricultura

no sabe de programas de producción, mas bien los ha destruido,

apalancándose, algunas de estas empresas tienen data de un año, mientras que en las asociaciones de Fedeagro hay muchas que tienen 60 y 70 años,

pero ahora no tenemos financiamiento porque a través de la

política de encaje secaron el crédito y esa es la consecuencia de

todo esto.

Por otra parte denunció Fantinel que estos doce empresarios, jueves y viernes reunieron a los bancos y los amenazaron con quitarles las instituciones financieras si no le prestaban 223.000 millones de bolívares a Agrosur, a Agropatria y Pequiven para dárselos a los enchufados.