OPINIÓN Ventana abierta: El gorgojo clap #12Jun

Para recordar:

“Es que yo hería con gorgojo, pulgón y granizo sus trabajos, y no se volvían a mí oráculo, dice el Señor”

(Hageo 2:17)

Hay otra versión, del texto bíblico, que en lugar del término gorgojo, usa tizoncillo, que significa parásito de los cereales. De todas maneras cuando el mandatario Nicolás Maduro se refirió al gorgojo, estaba hablando de la gran corrupción que por años se ha presentado con los alimentos Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Se puede decir que aparecieron los “Bachaqueros clap” (grandes y pequeños). Personas que “sin ton ni son” venden los productos que consiguen bien baratos o por la vía de la corrupción. Aspecto que cubrimos en 2.017 en otro artículo.

El gobernante Maduro comparó a los corruptos que han surgido de estos comités, directos e indirectos, con el: “Insecto coleóptero de pequeño tamaño, con la cabeza prolongada en un pico… con mandíbulas”…, por lo que constituyen graves plagas del grano almacenado” (Diccionario Goodrae.com).

Información sobre este episodio Clap las podemos encontrar en sitios de Internet como el tubazodigital.com, del 29/05/19. Allí lo reseñaron así: “Maduro prometió acabar con “gorgojos” en los alimentos”. Y agregó: “Gorgojos que roban cajas para sacarle productos y venderlo por un ojo de la cara a la gente. Eso se acabará con este sistema de control. Lo vamos a acabar”. ¿Cuál control? “En cada esquina” hay productos y al parecer nadie hace nada.

Pensar que, los gobernantes desde hace años han usado el alimento como bandera, para presentar a un estado paternalista y decir que le están “dando” la comida al pueblo; importando la mayoría de los productos, desfavoreciendo y quebrando el mercado interno, a los agricultores y productores e industriales nacionales.

Tal caja, no llega cada 15 días como la ofrecen y debería traer, de trece (13) a quince (15) productos según el gobierno y lo tomamos de: rrvictorj, steemit, febrero 2018, bajo el título “Contenido caja de alimentos clap. Raro sería que la caja venga completa, hace tiempo es una bolsa, cada vez más cara, pocos productos, prácticamente puro almidón y poco nutrientes.

Si nos permiten darles una modesta solución para acabar o minimizar la corrupción con los productos clap: Recomendamos les coloque un sello (bien grande) que diga “Prohibida su venta” o “Alimento Clap”. Aunque hay medicinas que dicen “Prohibida su venta”, venidas de Colombia u otra parte, y la venden, pero por necesidad hay quien la compran. Hay que educar que no se compre detallado o sin empaque de origen.

Cuando Dios le dijo a Hageo que escribiera: “…yo hería con gorgojo, pulgón y granizo sus trabajos, y no se volvían a mí oráculo, dice el Señor” (texto inicial). Quería que su pueblo dejara el descuido que tenía con su templo, en la época del rey Ciro.

El pueblo de Israel “estaba lleno de pecados… los cuales tenían necesidad de realizar una obra de regeneración interna del corazón para la purificación el alma muerta en sus delitos y hacer algo por el templo (Comentario Bíblico Adventista, T4, Hageo 2).

Entre otras lecciones que podemos sacar: 1) Dios ha tenido el control del cielo y de la tierra y puede trastocar los planes de los dirigentes y el pueblo que no hace lo correcto. 2) El mal, el gorgojo clap, por más que se hayan hecho millonarios, hayan dañado a muchas personas, tengan riquezas, bienes terrenales, no pasa desapercibido para Dios, porque Él les dará su merecido, pero antes les da la oportunidad de cambiar. 4) El gobernante no cambian a las personas, porque a veces andan (andamos) en la misma, y según Hageo, Dios (Cristo) es quien nos puede transformar y pulir y nos dice: “te pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos” (Hageo 2:23).

Eduardo Iván González González

www.ventanabiertalmundo.com