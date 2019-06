Juan Guaidó: Si pretenden atornillarse en el poder, entonces saldrán por las malas #13Jun

Durante su visita al estado Mérida, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que si el régimen de Nicolás Maduro pretende atornillase en el poder, “saldrá por las malas”.

“Por allí decían en estos días que ´ni por las buenas, ni por las malas´; y no sé qué tantas cosas más; lo que puedo decir es que si pretenden atornillarse en el poder, si deciden secuestrar los sueños de los venezolanos (en referencia al régimen) entonces la salida será por las malas. Si seguimos en las calles vamos a lograr la libertad y la democracia”, dijo Guaidó ante la multitud que lo aplaudía.

Guaidó rechazó la escasez de gasolina que azota al estado Mérida que les lleva a los oriundos de esa región hasta dos semanas en cola para poder surtir 20 litros.

“¿Cuántas cosechas se han perdido en Mucuchíes? No hay gasolina para trasladarlas al resto del país. No puede ser que en pleno siglo XXI y en un país petrolero como Venezuela, no hay gasolina o que maten a un joven en una estación de servicio por exigir gasolina; tal como lo denunciaron los diputados de Mérida el pasado martes en la Asamblea Nacional”, puntualizó.