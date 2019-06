OPINIÓN Caleidoscopio: Nace una estrella (A star is born) #13Jun

Director: Brandley Cooper Guion: Will Fetters

El mantra primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo no lo descubrirá en “Nace una estrella”, un film que es la cuarta adaptación cinematográfica desde 1937 y que en 1976 tuvo la protagonización Barba Streisand y Kris Kristoffeson.

La trama es así, Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando ella está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina, es una película que muestra la pasión de la música y el de estar acompañado, en pareja, para lograr los sueños individuales.

Es así, como el Psicoterapeuta Claudio Naranjo en su libro “Perturbaciones del Amor”, una investigación que muestra: Como las motivaciones neuróticas constituyen un obstáculo para el amor, es decir, como los patrones fundamentales de la personalidad (el carácter entre otros, yo soy así) se manifiestan en términos de amor. Entreestas perturbacionesestá el egoísmo en las relaciones de pareja; y es que este film entre números musicales y una historia íntima con verdades universales pone de relieve la otra expresión: estar en las buenas y en las malas, acompañar, poner límites y seguir en pareja. La escena de cuando Ally va a recibir el Grammy y Jackson Maine, su esposo, llega borracho y drogado al show, es una respiración al ego digna de transportarse al centro de la tierra. ¿Qué haría usted si en la defensa de tesis, la final del tenis, el cumpleaños de su madre, su conferencia sobre crecimiento personal su pareja llega ebrio de alcohol?

Ally (Lady Gaga) acompañó hasta el final a su esposo, el hombre que en medio de la nada, creyó en ella, pero no lo hacía por agradecimiento ni bueno, que mas, lo hizo por amor. El otro libro digno de leer: “El Alma de los Niños” de Isabel Palencia recoge que los comportamientos egoístas son un signo claro de la inmadurez de las personas, porque son típicos de la infancia. Entre los dos y los siete años los niños no son capaces de tener puntos de vista distintos de los suyos” y durante todo el film esa lucha interna, intima entre mi sueño y el tuyo se mantuvo con un fino halo de sanidad mental, por tanto, no era una relación toxica, allí creo esta un valor de rescatar de la película.

Créanme que para alguien que sólo escucha rock Español y Argentino esta cinta fue una tarea de desprendimiento al mi egoísmo, sin embargo el milagro de la química entre los actores sobre el escenario es toda una sorpresa, en especial de una Gaga que decidió cantar las canciones de la película en vivo durante el rodaje con el fin de añadir mayor emoción en la actuación. Logrado el objetivo. Lastraducciones de “Shallow”, “Black Eyes”, “Look What I Found” las hicieron un personaje más dentro de la trama.

Saltando en ideas, en Caracas desde el 13 al 20 de Junio se realizara el festival de cine Venezolano 2019 con 12 películas hechas en casa. Estas líneas son un reconocimiento a todos los que hicieron posible estas producciones bajo la atmosfera país que nos envuelve, “Nace una Estrella” en su primera semana recogió en taquilla 43 millones de dólares con un film cotidiano, entendible bajo cualquier idioma, nuestras obras hechas en casa, dejan el sabor del silencio al colocar fin en cada muestra, en cada escena existen mensajes terrenales y divinos que hacen pensar en las bendiciones de nuestros actores y directores. Tienen otro tipo de valor.Para el mes de agosto dedicare este espacio a cuatro cortos Venezolanos, nada cortos de buena proyección.

