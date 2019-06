Rubio advirtió que régimen quitará el Internet a la disidencia venezolana #13Jun

El senador estadounidense, Marco Rubio, advirtió que el régimen de Maduro le quitará el acceso a la disidencia venezolana bajo la ayuda tecnológica de China.

A través de su cuenta de Twitter, comentó: “Muy pronto el acceso a Internet a las redes sociales de la oposición será cortado por el régimen de Maduro gracias a la ayuda que están recibiendo de China con las empresas de tecnología de propiedad estatal”.

Aseguró que iniciarán con una especie de campaña de engaños para hacer creer que EEUU son los responsables de los inconvenientes en las redes sociales: “Entonces esperen cuentas falsas para difundir información engaños alegando que los Estados Unidos bloquean las cuentas de redes sociales de la oposición”.

Very soon internet access to opposition social media will be cut by #MaduroRegime thanks to help they are getting from #China state owned tech companies.

Then expect fake accounts spreading false information claiming the U.S. blocking the opposition social media accounts.

— Marco Rubio (@marcorubio) June 12, 2019