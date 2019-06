Son titulares al jueves 13 de 2019 #13Jun

Régimen de Maduro incorpora tres nuevos billetes al Cono Monetario, 10 mil, 20 mil y 50 mil El TSJ acuerda sanciones contra Guerra y Guanipa. La decisión no ha sido publicada. Diputado Guerra califica como un «acto de desespero» la sentencia del TSJ de Maduro en su contra. Gustavo Marcano: «El narcorégimen de Maduro continúa desmantelando la AN, a través de su falso TSJ». Machado y Ledezma aseguraron que la fuerza es la única opción para terminar con la dictadura de Maduro. Consultores 21: 47% de los venezolanos quiere emigrar. Suecia reúne a grandes potencias para buscar soluciones a la crisis venezolana. Habrá representantes de China, Rusia, Turquía, Estados Unidos, y otros países de la Unión Europea y del Grupo de Lima. Suecia es uno de los 53 países que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de su juramentación el pasado 23 de enero. En carta pública, María Corina Machado, Diego Arria y Antonio Ledezma exigen a Juan Guaidó “cerrar diálogo en Noruega”. Juan Guaidó: Maduro está de salida. La soberbia del régimen hundió al país. La pregunta no es a él, un dictador disociado que no gobierna. Es a la FAN y entorno: ¿será por las buenas o por las malas? El país necesita una solución YA y los venezolanos tenemos la capacidad de lograrla como sea. Diosdado Cabello aseguró que siguen realizándose reuniones y que todos los sectores de la oposición piden hablar con representantes «de la revolución bolivariana». Embajador francés en Venezuela: Francia mantiene voluntad para favorecer negociación entre el régimen de Maduro y la oposición. Donald Trump pronosticó que el tiempo le dará la razón en su insistencia de que Rusia retiró a la «mayoría» de su personal militar de Venezuela. S&P retiró las calificaciones crediticias de PDVSA tras “repetidos intentos para obtener información financiera”. La petrolera no ha publicado sus estados financieros de 2017. La falta de estados financieros y el default de más de año y medio permiten vislumbrar que PDVSA será removida del “Indice de Bonos de Mercados Emergente de JPMorgan”. El anuncio podría ser hecho el último día hábil bursátil del mes, viernes 28 de junio. Liberado el fotógrafo de El Pitazo TV, Ronald Peña, y su conductor Félix Morais. Fueron detenidos en PDVSA la Campiña por funcionarios del Sebin que borraron parte del material de la cámara de Peña. La Sundde le mete el ojo a las clínicas privadas. Aprueban los recursos para el Plan de siembra 2019. Identifican el cuerpo de uno de los pasajeros de embarcación que desapareció el pasado viernes. Adolfo Baduel: “Confirmado. SEBIN traslada a mi padre Raúl Isaías Baduel, a cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.” Hallan cartuchos de balas escondidos en el techo de la Comisión de Política Interior de la AN. Cae a 2,7 kilos el consumo de carne por habitante en Venezuela. Caracas está atrayendo una ola de migración interna yá que, los suministros de alimentos es más notorios en Caracas y el servicio eléctrico más estable, dejando al resto del país sujeto a cortes diarios, explica Bloomberg. En la frontera se llena el tanque a punta de dólares. En Lara, Cabudare, 5 horas 45 minutos sin energía eléctrica , llegó por 4 horas y realizaron un segundo corte Vielma Mora recomendó que el costo de la gasolina se eleve a precio internacional Leopoldo López aseguró que una intervención militar sería una medida constitucional Joel García dijo que régimen pretende sobornar a general preso para inculpar a Requesens Nueva Ley de Hidrocarburos garantiza apertura a la inversión privada Maturín colapsa en la búsqueda de gasolina Colas gigantescas se registran en Lara por falta de gas doméstico Celso Fantinel: Sector agrícola venezolano está al borde de la quiebra Maduro: La oposición no volverá al poder ni por las malas ni por las buenas Por falta de insumos médicos y personal protestaron en la maternidad Concepción Palacios Tania Díaz no descarta un cambio de rectores del CNE Cedice: Venezolanos gastan en promedio casi 765 mil bolívares en productos y servicios básicos Delincuentes roban oficina de control de estudio de la Faces en la UCV Marco Rubio: Pronto el régimen de Maduro le quitará el acceso a Internet a la disidencia Le llevan serenata mientras hacia larga cola para surtir gasolina Santrich tomó posesión de su escaño en la Cámara en medio del rechazo de otros congresistas. Trinidad y Tobago autorizó a Shell a desarrollar campo de gas transfronterizo sin participación de Venezuela. Demanda por petróleo crece a la menor tasa en años. Embajador de Francia en Venezuela aseguró que se encuentra trabajando para conseguir que los venezolanos puedan ingresar a territorio europeo con sus pasaportes vencidos. Perú no establecerá cuotas de visados humanitarios a los venezolanos. Vicepresidenta de Perú: Migración venezolana sobrepasa la capacidad laboral. Conferencia Episcopal de Perú le pide a Martín Vizcarra seguir siendo solidarios con los migrantes venezolanos. Corea del Sur dona a Perú medio millón de dólares para atender migrantes, especialmente venezolanos. 109 chilenos retornaron desde Venezuela a su país. Congreso internacional sobre ayuda humanitaria aborda crisis venezolana. Corte Constitucional de Ecuador admitió el matrimonio igualitario. Ley de Illinois declara que el aborto es derecho fundamental de las mujeres. Donald Trump dice que se reunirá con Vladimir Putin en cumbre del G20 en Japón. Manifestantes toman Hong Kong en rechazo a la polémica ley de extradición. Rohaní: Capacidad de presión de EEUU sobre Irán está llegando a su fin. Tesla presentará este mismo año una “camioneta cyberpunk”, según Elon Musk. Ford llama a revisión a sus modelos Explorer, F150, Econoline y Taurus. Academia de Hollywood ratifica su decisión de expulsar a Roman Polanski. Policía brasileña denuncia por calumnia a la mujer que acusa a Neymar. Policía dominicana confirma que sicarios cobraron ocho mil dólares para asesinar a David Ortiz. Scott insta a no comprar productos chinos que podrían ayudar al régimen de Maduro Trump defiende estrategia de aranceles, China dice no la asusta librar guerra comercial EEUU pide formalmente a Reino Unido que extradite a Julian Assange El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que está evaluando enviar 2.000 soldados a Polonia para reforzar la presencia en esa nación y reiteró que abrirá una base estadounidense llamada “Fort Trump”, México moviliza 6.000 efectivos para sellar su frontera con Guatemala Más de 49,000 latinoamericanos consiguieron la nacionalidad española en 2018 Macri anuncia a un peronista como su candidato a la vicepresidencia de Argentina Colombia permitirá el libre ingreso de los venezolanos a su territorio con pasaporte vencido Expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, recibe prisión domiciliaria La policía choca con manifestantes en Hong Kong Condenan en Argentina a exviceministro de Kirchner, atrapado con millonario botín México acusó a Carolina Herrera de apropiación cultural en su nueva colección de perfumes. Director creativo de Carolina Herrera: La colección Resort 2020 rinde homenaje a la riqueza cultural mexicana. Servicio de mensajería Telegram se estabiliza después de ciberataque El Real Madrid realizó la presentación oficial del delantero serbio Luka Jovic Francisco «Pacho» Maturana dirigió con Dudamel su primer entrenamiento de La Vinotinto. Yulimar Rojas competirá este sábado en el Campeonato de España. Fallecen dos hombres mientras competían en el triatlón de Wisconsin. Saludos No es creyendo sino dudando como se puede llegar a la verdad que siempre muda de forma y condición……Augusto Roa Bastos http://www.sontitulares.com http://www.elimpulso.com Jueves 13 de junio de 2019