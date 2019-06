Fallas estructurales en sistema de salud han desatado la crisis humanitaria compleja #14Jun

El país vive una falla estructural del sistema de salud que ha desatado la crisis humanitaria compleja, aseguró el Coordinador Nacional de IDEAS de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, en el marco del foro “La crisis de la salud en Venezuela, situación actual y soluciones”, con las ponencias del ex ministro de salud, José Félix Oletta y el exdirector Gral. de Ministerio de Sanidad, Guillermo Seijas

“Cada vez hay menos laboratorios activos, usted se enferma y no se puede curar. Estamos ante una falla estructural del sistema de salud, que ha desatado una crisis humanitaria compleja en Venezuela. Estamos retrocediendo, ya el país se parece a como era en los años 20, cuando peleábamos por las epidemias y la falta de atención médica. Es una crisis sistémica que parte de lo político, pero ha afectado ya lo económico, lo social y también lo internacional.”

Heredia compartió cifras de la Cámara de Farmacia que evidencian la emergencia por la que atraviesa el gremio, destacando que existe 85% de escasez en el sector farmacéutico, 905 farmacias del país no disponen de medicinas y 400 han cerrado en los dos últimos años.

Por su parte, el ex ministro de salud, José Félix Oletta aseguró que la crisis que atraviesa el país, amerita del trabajo y la unión de todos los venezolanos. “Tenemos que hacer un esfuerzo para atender la emergencia durante la transición, no puede haber división. Necesitamos la unión nacional para lograr superar la situación y buscar recursos extraordinarios, porque los que tenemos no son suficientes. Debemos trabajar con la esperanza puesta en el futuro y en lograr esa Venezuela que todos queremos”.

Mientras que el ex director general. de Min Sanidad, Guillermo Seijas, acotó que el problema de salud va más allá de la política, porque afecta directamente a todos los ciudadanos. Consideró necesario crear un equipo multidisciplinario de trabajo para rescatar la salud y la seguridad social.

“Tenemos que ir a una reforma constitucional donde quede establecido que la salud es un problema de todos y no solo del Estado. Debemos partir de la Carta Magna para evitar caer en un nuevo fracaso y lograr restablecer este derecho que tienen todos los venezolanos.”, afirmó el especialista.