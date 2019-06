Oriana Altuve: Nunca imaginé debutar con un hat trick en España #14Jun

Oriana Altuve es una de las futbolistas sudamericanas con mayor progreso, es correcta en su profesión, dentro de las canchas siempre está concentrada y preparada, fuera de ellas es muy conversadora, alegre y espontánea.

La delantera vinotinto, es prima del exitoso lateral del combinado nacional y del Espanyol de Barcelona; Roberto Rosales y de Aileen Rosales, que juega en el fútbol venezolano. Altuve con 26 años ha participado en varias ediciones de* Copa Libertadores*, siendo goleadora en 2016 con *Colón de Uruguay* y 2017 con Independiente, es recordada por el primer tíitulo del *Santa Fe *en Liga Águila y actualmente hace vida en la Liga de España.

La internacional venezolana debutó con un hat trick en su primer partido con el Rayo Vallecano el 22 de septiembre de 2018 y con solo 4 días de haber llegado a suelo español hizo historia en Liga Iberdrola. Su adaptación con el tema horario fue su principal inquietud, pero eso no influyó que se convirtiera en a primera jugadora de *Venezuela *en anotar un triplete en la primera división del fútbol femenino de España.

Altuve tuvo la amabilidad de conversar con nosotros y nos contó lo vivido en su primera etapa con el Rayo Vallecano y su pasado exitoso en el balompié femenino.

-¿Recuerdas tus primeros pasos como futbolista?

-Comencé a jugar porque venía de una familia muy deportista, mayormente mis tías y primos se encontraban haciendo deportes. Siempre se enfocaban en el fútbol y de ahí empezó a gustarme, luego inicié en el Pedagógico en Caracas con varones.

Cuando llegué a jugar en el Pedagógico con los muchachos, y realizo mi primer entrenamiento, supe que me gustaba el fútbol, le comenté a mi mamá sobre mi pasión por el juego y desde ese momento empecé a amarlo.

-¿Qué significó el Caracas FC en tu desarrollo futbolístico?

-El Caracas FC es de los club más importante que han pasado por mi vida, allí me dieron la oportunidad de mejorar, crecer y darme a conocer internacionalmente. Es un equipo super relevante para mi y la verdad que para siempre lo llevaré en mi corazón. Soy caraqueña y por eso me siento orgullosa de esta institución.

-Tu debut con la Vinotinto ¿a quién se lo dedicaste?

-Recuerdo ese día, estaba muy feliz, se lo dije a papi y a mami, allí sentía el trabajo que estaba haciendo. La verdad muy contenta por vivir ese momento con Venezuela.

-Acerca de tu paso en Uruguay ¿Qué tanto influyó en tu futuro?

-Jugar en Uruguay ha sido fundamental, fue el país que me abrió las puertas de jugar en el exterior por primera vez, fue algo muy importante para mi carrera. Muy contenta y agradecida con ellos y el equipo, los entrenadores (venezolanos) me ayudaron mucho, sobre todo con el tema del clima, el señor Pablo, su hija y abuela, me trataron super bien, me sentí como en casa, allí participé en una de las mejores copas que he obtenido.

Con Colón anoté mi primer gol ante el Nacional, el rival con más peso en el fútbol uruguayo y salí campeona en mi primer año, tuve la oportunidad de representar a mi país en la Copa Libertadores y salir goleadora.

-Y en Independiente ¿Cómo fue la experiencia de formar parte de las primeras jugadoras campeonas en Colombia?

-Con Santa Fe fue extraordinario, nos trataron excelentes en Colombia, la directiva confió muchísimos en nosotras y logramos lo más trascendental para ellos, ser campeonas de Liga Águila por primera vez en su historia.

Fue increíble, ser las primeras campeonas de la Liga de Colombia, esa emoción y ese orgullo jamás lo olvidaré, todavía me siento feliz de mi misma por haber logrado eso, es uno de los sueños más bonitos de mi vida, fue simplemente una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi carrera futbolística.

-¿Cómo te sentiste ser nombrada máxima artillera de la Libertadores femenina?

-Pues, super contenta de haber sido la mayor goleadora de la Copa Libertadores, representando a Venezuela, que es eso que me anima a seguir adelante, agradecida porque lo que hice con mi país natal, con Colón, Santa Fe y con el Caracas FC. Ahora tengo metas por cumplir en Liga Iberdrola con el Rayo.

-Muchos sueñan debutar y hacer 3 goles, tú lo lograste ¿Qué te pareció ese momento?

-Nunca pensé que mi debut en España iba a ser de esa manera tan linda y especial, pero gracias a Dios, siempre alegra a cada jugadora, ese día se me dieron las cosas en un partido importante de Liga Iberdrola.

-¿Has mejorado en tu estadía con el Rayo Vallecano?

-He mejorado muchas cosas, en lo personal y en lo futbolístico, estoy muy agradecida con el personal del Rayo Vallecano, son muy tratables, se han portado bien y con todas las futbolistas tengo un buen compañerísmo, hablo poco, pero con todas las muchachas y hasta con el cuerpo técnico me la llevo muy bien.

Por último, Cuéntanos ¿qué tanto significa disputar partidos contra el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid?

Enfrentarme a estos dos grandes clubes del fútbol español, es algo único, porque son muy buenos, su historia y jugadoras son muy importantes, es algo inolvidable, pero agradecida con el Rayo, por darme la oportunidad de enfrentarlos.