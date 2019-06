Son Titulares sábado 15 de junio de 2019 #15Jun

Michele Bachelet visitará Venezuela del 19 al 21 de junio. “Señora Bachelet, el comunicado de su visita a Venezuela es una desgracia y una vergüenza”, afirmó la ex eurodiputada, Beatriz Becerra. Foro Penal solicitará a Bachelet que se liberen los presos políticos del país. Provea señala que visita de Bachelet compromete al Gobierno a tomar medidas. Los noruegos fueron sorprendidos con la sentencia del TSJ que allana la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra y Tomás Guanipa, ambos de Primero Justicia. El equipo reaccionó de manera inmediata, reclamándole a los representantes de Maduro. Para los noruegos, la acción no se corresponde con el escenario que plantea la negociación. Las nuevas maquinitas fiscales entran en vigencia el 16 de junio Los comerciantes tienen plazo hasta el 15 de junio para adquirir la máquina fiscal y su dispositivo. Así lo reiteró el experto tributario, José Antor Ciudad Guayana. Reportan protesta en avenida Paseo Caroní, a la altura de la E/S frente a Colinas de Unare, en exigencia de combustible. San Félix cerrada por protesta. Conductores tienen más de 2 días esperando para surtir gasolina en la E/S Santa Inés y esta no ha recibido camiones cisterna. Venezuela no tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Las tiene EEUU Lilian Tintori expone emergencia humanitaria compleja de Venezuela ante el Ministro de Asuntos Exteriores de España Dólar paralelo supera los Bs.7.000 y se distancia del oficial Funcionarios de GNB abrieron galpones en Mercabar sin consentimiento de comerciantes Denuncian detención arbitraria del abogado de Simonovis 143 niños en Lara están infectados por la bacteria Serratia Guaidó sobre visita de Bachelet a Venezuela: Es un logro de la democracia visibilizar la emergencia humanitaria Reservas internacionales bajan y cierran en US$ 8.160 millones En el primer trimestre del año 31 presos murieron en calabozos policiales Merideños resteados con Guaidó exigen el cese de la usurpación. Guaidó invita a salir a las calles para demostrar a Bachelet la realidad de la crisis. Se agrava situación de gasolina en el interior del país. Paludismo azota a Carabobo: 33 casos han sido detectados en Agua Clara Clap sube a Bs. 9000 Maturín. Cierran la avenida Ugarte Pelayo por protesta. Ledezma Guaidó debe negociar la aplicación del 187.11 de la Constitución El régimen continúa su estrategia para desmontar la Asamblea Nacional. Esta semana tres nuevos diputados fueron alcanzados por la mano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que deja a la oposición a cinco curules de perder la fortaleza alcanzada en el parlamento. El rescate del agro venezolano requiere 5 millardos de dólares Juan Guaidó: Si pretenden atornillarse en el poder, entonces saldrán por las malas Alertan sobre posible bloqueo de redes sociales de opositores venezolanos Ledezma: Usamos Twitter porque la dictadura persigue la libertad de expresión Sargento del Ejército fue ultimado por funcionarios de la PNB Fernando Javier Betancourt fue detenido este jueves por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, deomisandole 2 fusiles robados, cuando se trasladaba por el kilómetro 2 de la Autopista Regional del Centro. CICPC mató 2 roba-carros que habían asesinado a comerciante que fue a negociar un auto En Anzoátegui estaciones de servicio permanecen cerradas a la espera de gasolina Notorio repunte de secuestros y de los robos a viviendas con la modalidad de llevar a la víctima a sus viviendas, cuando las ven cancelando en divisas en los establecimientos que aceptan moneda extranjera. Se ha incrementado la estafa informática con hackeo de cuentas facebook, messenger, aplicaciones con ofertas y compras de mercado libre. Estamos en una crisis humanitaria, de valores muy grave, donde está saliendo a flote los peores instintos del ser humano. Fuertes lluvias afectan el servicio eléctrico de varios sectores en Baruta este La comunidad indígena de San Francisco de Yuruaní, en el estado Bolívar, 1 [6:16:16 AM]Son Titulares: recibió un cargamento de alimentos como parte de la Ayuda Humanitaria que está entregando la organización Voluntarios Por Venezuela. María Corina Machado envió mensaje de ánimo: Se va a liberar a la nación de Bolívar En mayo se registraron 1.541 protestas en Venezuela Nitu Pérez Osuna denunció una campaña de extorsión en su contra Más de 8 horas sin electricidad reportan en sectores de Barquisimeto Fuertes lluvias afectan el servicio eléctrico de varios sectores en Baruta este El único peligro que tenemos en este proceso es normalizar la tragedia y acostumbrarnos a la dictadura. Crudo venezolano cierra quinta semana a la baja Por quinta semana consecutiva, el precio del petróleo venezolano bajó para ubicarse en 55,72 dólares por barril Corte Constitucional de Ecuador legaliza la unión entre parejas del mismo sexo* En España concluyó el juicio contra los independentistas, solo falta la sentencia EE UU acusó a Irán y envió portaviones al Golfo de Omán* Miles de venezolanos entran a Perú antes de vigencia de visa Beatriz Becerra dijo que crisis venezolana es “similar a la de los refugiados sirios” El gobierno sueco ha llevado a cabo una reunión en Estocolmo con algunos actores internacionales clave en apoyo de los esfuerzos actuales de promover urgentemente una solución pacífica, política y democrática para la crisis en Venezuela, y para aliviar la situación del pueblo venezolano. Extradición de Assange a EEUU tendrá lugar en febrero Hallan cabeza de lobo de 40.000 años de antigüedad en Rusia Facebook, Visa, Mastercard, PayPal y Uber se unen para crear criptomoneda. EEUU publicó un video en el que las fuerzas iraníes quitan una mina sin explotar de un barco petrolero Maduro arremete contra miniserie de Netflix sobre Simón Bolívar. Costa Rica reconocerá pasaportes vencidos de los venezolanos. Carolina Herrera responde a México por acusaciones de su más reciente colección: “Es una muestra de mi amor por este país”. ¡Comienza la Copa América! ¡Brasil es el favorito! Brasil superó 3-0 a Bolivia. Venezuela y Peru debutan mañana en un duelo clave en sus aspiraciones de clasificación a cuartos de final Los Raptors hacen historia: campeones de la NBA ante unos Warriors heroicos Neymar niega acusación de haber violado a la modelo Najila Trindade