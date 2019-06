Durante visita de Bachelet: Familiares de presos de 715 presos políticos protestarán el jueves 20 en Caracas #17Jun

Una movilización de los familiares y amigos de los 715 presos políticos, que el régimen mantiene recluidos en en diferentes centros de reclusión, realizará el próximo jueves 20 de junio, en la Av. Francisco de Miranda, en el edificio Ávila, en el este de la ciudad, con motivo de la presencia en Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

La información la dio a conocer Ofelia Aguado, miembro del

Comité de Familiares los Presos Políticos, quien es hermana del

Dr. William Aguado, quien se encuentra recluido desde hace un

año y cinco meses, cuando fue detenido en el hogar de su madre,

Graciela Mogollón de Aguado, quien en la oportunidad fue

agredida violentamente por los funcionarios que realizaron el

procedimiento.

Señaló que la concentración se estará realizando entre las 10:00

a.m y las 2:00 pm, en la cual se realizarán volanteos, haciendo

una invitación a toda la comunidad caraqueña a que los

acompañen, para elevar la voz en defensa de las personas que se

encuentran recluidas en distintos sitios de reclusión.



“Queremos que la Alta Comisionada tenga en cuenta que se trata

de 715 presos que han sido torturados, mi hermano fue

fuertemente torturado, tiene secuelas como el desprendimiento de

un riñón, padece de hipertensión, le dañaron el tímpano de un

oído y predio la audición”.

Si tuviera al frente a la Comisionada le expondría todas

las torturas a las que fue expuesto su hermano, que él es médico y

no terrorista, que no es justo que ya tenga un año y 5 meses

presos y no les hayan permitido darle la atención medida que

requiere, que son 715 presos que no deberían estar en las cárceles,

que deben ser liberados porque no son delincuentes.

“Mi familia esta destruida, mi mama está muy desmejorada, esto

no es vida, nosotros también estamos presos, no nos han dejado

atenderlo, lo han llevado al Hospital Militar y no le han dado la

atención debida atención médica, lo tienen allí, lo pasean y lo

devuelve a prisión”.

Ana María D´Costa, hermana de Vasco D´Acosta, otro de los detenidos, recordó que la propia Bachellet fue víctima de la tortura, su padre también y lo mataron, pidiéndole que no solo se reúna con el Gobierno, sino también con los familiares de los detenidos, con la Venezuela verdadera y vea la realidad de un país que sufre, que es torturado y lucha por su libertad y por eso los persiguen y los atacan, exigiendo que se haga justicia.

Denuncio que su hermano tiene un tumor en un ojo que le sigue creciendo y no ha recibido la atención medica correspondiente Lisbet Rivera, denunció en la rueda de prensa, el caso de 59 colombianos que están detenidos injustamente en la Yaguara, señalando que lo único que le diría a la señora Bachellet, es que “se ponga las manos en el corazón por esos 59 connacionales colombianos que están injustamente detenidos en La Yaguara»