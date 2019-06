Seniat no ha autorizado cobro de impuesto en divisas #17Jun

No existe ninguna autorización por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), sobre el cobro de ninguno de los tributos en divisas, según aclaró el titular de esta dependencia, José David Cabello Rondón, al salirle al paso a esta información.

En efecto, el funcionario manifestó por medio de su cuenta Twitter que: “No existe ninguna Providencia del Seniat que establezca el cobro de impuestos en ninguna moneda extranjera”.

Asimismo, ratificó que la función del Seniat es netamente impositiva, cobro de los impuestos, en función de la política económica que dicte el Ejecutivo Nacional.

Es por ello que el Seniat recuerda a los contribuyentes que esta Institución no maneja la política monetaria del país, dicha política es de exclusividad del Banco Central de Venezuela (BCV), por lo que no posee facultades para facturar o cobrar en dólares u otra moneda que no sea la nacional, es decir el Bolívar Soberano.

El Superintendente recordó asimismo que: “El Seniat posee una política impositiva en función de la moneda que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o el Ejecutivo Nacional” además agregó que la Institución (…) “no autoriza forma de circulación en moneda extranjera, es decir no impone política monetaria en cualquier otra moneda que no sea en bolívares”.

En este sentido, la Institución Tributaria recuerda que las puertas están abiertas, para ofrecer información veraz y oportuna e invita a los contribuyentes, a no hacer eco de noticias que carecen de datos e información oficial.

Advierten que para cualquier duda adicional, pueden comunicarse con el Servicio, a través del número telefónico 08000 SENIAT o escribir por el correo electrónico [email protected], además también puede contar con asistencia personalizada en cada sede de la Institución.