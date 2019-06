Juan Guaidó: Los agricultores lo único que piden es que los dejen trabajar #19Jun

Todas las propuestas que integran el Plan País Agroalimentario, han sido preparadas y estudiadas por años por todos los expertos de la comisión y recopiladas en este proyecto que hoy presentan, afirmó presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien cerró el acto de presentación del documento, en auditorio de la Universidad Metropolitana.

«Los agricultores y ganaderos lo que piden es que los dejen trabajar, ellos no quieren que les regalen nada, sino que los dejen producir. Para quienes me preguntan: ¿Por qué hablar del Plan País cuando no ha cesado la usurpación? Les digo que es porque estamos trabajando para que cese y tenemos que estar preparados para hacerle frente a Venezuela, cuando ese momento llegue y en 5 años cuando evaluemos si esto funcionó, vamos a decir que sí cumplió con las expectativas y más».

Guaidó recordó que hace 20 años el país tenía el doble de cabezas de ganado que existen hoy en día, hecho que evidencia la destrucción y retroceso que ha dejado el régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que durante su gobierno de transición se hablará del milagro venezolano y del aumento de la producción, porque a su juicio los venezolanos no se van a dejar y lucharán para reconstruir a la nación.

«De qué soberanía habla el régimen usurpador cuando tienen secuestrado el campo, no deja producir y regala las tierras a paramilitares del ELN. La dictadura debe dejar el cinismo y la mentira; soberanía es producir y eso es lo que vamos a hacer en Venezuela cuando implementemos este Plan País en el que estamos trabajando».

Guaidó expresó su agradecimiento a las universidades, gremios de la empresa privada, parlamentarios, agricultores y ganaderos, que participaron en la elaboración de estas propuestas, cuyo objetivo es rescatar la producción agrícola nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

Previamente, el Coordinador Técnico del Plan País Agroalimentario, había hecho una exposición detallada, de los principales objetivos que el mismo se propone para garantizar el abastecimiento de alimentos a los venezolanos, que hoy son miles los que padecen de desnutrición, especialmente los sectores más vulnerables como son los niños y los adultos de la tercera edad.