Bachelet: Situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de manera extraordinaria #22Jun

La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, culminó el viernes su visita en Venezuela con una rueda de prensa en la que ademas de afirmar que la emergencia humanitaria compleja «se ha deteriorado de manera extraordinaria», pidió la liberación de todos los presos políticos.

Bachelet anunció que una oficina de Naciones Unidas permanecerá en el país para monitorear la situación de derechos humanos.

«Se va a quedar por primera vez una presencia de mi oficina en el país. Hemos alcanzado un acuerdo para que dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asistencia técnica y continuar monitoreando la situación de DDHH».

«Hemos logrado alcanzar varios acuerdos para llevar a cabo una evaluación de la comisión nacional de prevención de la tortura y evaluar principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país», agregó.

Manifestó que «fue doloroso escuchar los testimonios de familiares de victimas en anhelo por obtener justicia ante graves violaciones de los DDHH o por violencia política por ser partidarios del régimen».

«Escuche el testimonio de un hombre que me explicó como su hermano fue humillado, torturado y asesinado por oficiales encapuchados que allanaron su casa, un padre me mostró orgulloso las medallas que su hijo había ganado jugando baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en 2017, una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años en las manifestaciones del 30 de abril de este año», contó a los medios de comunicación.

La alta funcionaria de la ONU señaló que acordó con el régimen de Nicolás Maduro que su equipo «tenga a acceso plenos a los centros de detención para poder hablar confidencialmente con los privados de libertad».

También hizo un llamado a la liberación de los presos políticos. «Hago llamado a la liberar a todos quienes estén privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacifica».

Aseveró que tras reunirse con representantes de sociedad civil, empresarios y miembros de la agencia de Naciones Unidas.»Todos me han transmitido como la situación humanitaria se ha deteriorado de manera extraordinaria, incluyendo el derecho al agua salud y educación».

«He escuchado testimonios de venezolanos que a pesar de contar con un empleo no les alcanza para adquirir sus medicinas, para alimentos u otras necesidades».

Bachelet sentenció que «la situación sanitaria sigue siendo extremadamente critica, ante el éxodo de profesionales de salud, deterioro de calidad de agua y apagones eléctricos».

Se refirió a las sanciones impuestas a funcionarios y entorno de Nicolás Maduro y afirmño que estas han «agravado» la crisis. «Las causas de esta crisis económica que se a exacerbado desde el año 2013 son diversas. Me preocupa que las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones de petroleo y el comercio de oro están agravando la preexistente crisis económica».

La también expresidenta de Chile pidió a los sectores políticos del país entablar un «diálogo» para buscar soluciones a los problemas que viven los venezolanos.

«He hecho un llamado a los lideres políticos para que intentén encontrar una manera de solucionar los desafíos y sufrimientos del pueblo de Venezuela . Las crisis solo pueden ser resueltas con la participación de todos los sectores de la sociedad. He hecho un llamado a los lideres a que participen en el dialogo facilitado pro Noruega y con cualquier otro esfuerzo».

Informó que el informe sobre la situación de DDHH en Venezuela se presentará el 5 de julio de 2019 y contará con «evidencias y más detalles».