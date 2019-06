Diputada Martínez denunció ante la OEA «persecución y acoso» a periodistas en Venezuela #25Jun

Me reuní con diputada @MBMartinezR d la AN d #Venezuela q me dio informe sobre Decreto #3.854 del 23/5 del usurpador Maduro q crea la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y la faculta a adquirir acciones de los medios privados en un claro ataque a libertad d expresión pic.twitter.com/T9Up2SmwFq