Barquisimetanos invierten casi 6 horas diarias para conseguir bolívares en efectivo #25Jun

Los ciudadanos barquisimetanos salen casi que todos los días a la búsqueda de efectivo en los diferentes entes bancarios, donde invierten de tres a seis horas de su tiempo para poder conseguir al menos 6 mil Bolívares, significando así que cada hora de su tiempo equivale a mil bolívares en efectivo. Los presentes afirmaron que esta cifra solo les alcanza para cubrir los gastos del pasaje diario, por lo cual se ven obligados de asistir día a día a una nueva cola, para poder trasladarse a hacer sus respectivas labores cotidianas. La mayaría de las personas que acuden a los bancos en la búsqueda del efectivo son adultos mayores, quienes a final de la odisea sufren de forma aguda el cansancio de invertir tanto tiempo estando de pie. Una de las presentes que prefirió mantenerse en el anonimato, contó que casi todos los días camina desde El Ujano en horas de la madrugada, para que le rinda su tiempo al momento de hacer la cola y conseguir el efectivo antes del medio día. . Texto: José Enrique Arévalo Video: @kanieto16 Edición: @interkike7 Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Barquisimeto #Lara #Cola #Noticias #Banco #Efectivo #ElImpulso #Venezuela #News #26Jun