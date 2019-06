Iván Simonovis contó los detalles de su escape del régimen de Maduro #26Jun

Cuando los últimos rayos de luz solar se desvanecieron en el Mar Caribe, el político fugitivo Iván Simonovis se dirigía a una isla con libertad.

Tres semanas antes, había huido de arresto domiciliario en la capital venezolana, bajando rápidamente una pared de 75 metros (75 pies) en plena noche y luego llevó un cerrojo a su monitor del tobillo. Desde entonces, se había movido furtivamente entre casas de seguridad para mantenerse un paso por delante de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.

Fue un plan meticuloso acorde con su reputación como el policía SWAT más famoso de Venezuela.

Pero luego, casi con la libertad a la vista, la crisis de Venezuela dio un último golpe: el motor de su barco de pesca se apagó, ahogándose con el agua y los sedimentos que obstruían su tanque de gasolina, un problema creciente en la otrora rica nación de la OPEP a medida que su suministro de crudo disminuye. y sus refinerías caen en mal estado.

«Nadie hubiera imaginado que en Venezuela un motor fallaría debido a la gasolina», dijo Simonovis, de 59 años, a The Associated Press en sus primeros comentarios desde que reapareció el lunes en Washington después de cinco semanas en la carrera.

Que Simonovis pueda reírse de su terrible experiencia es tanto un testimonio de la incompetencia de sus carceleros como su propia valentía. Hasta la fecha, no ha habido una reacción oficial a su fuga el mes pasado después de 15 años de detención, una posible señal de que Maduro está demasiado avergonzado como para reconocer su falta de control sobre sus propias fuerzas de seguridad, algunos de los cuales ayudaron a Simonovis a obtener la libertad.

«Son miembros activos del gobierno de Maduro, pero silenciosamente trabajan para el gobierno de Juan Guaidó», dijo Simonovis, refiriéndose al líder de la oposición reconocido como el presidente de Venezuela por los Estados Unidos y más de 50 otras naciones.

En 2004, el ex director de seguridad pública de Caracas fue encarcelado por acusaciones falsas de haber ordenado a la policía que abriera fuego contra los manifestantes a favor del gobierno que acudieron en defensa de Hugo Chávez durante un breve golpe de estado. Diecinueve personas murieron en un tiroteo que se desató en un paso elevado en el centro de la ciudad.

El confinamiento de casi una década de Simonovis en una celda de prisión sin ventanas de 6 pies por 6 pies (2 por 2 metros) después de un juicio marcado por irregularidades se convirtió en un grito de guerra para la oposición, que lo consideraba un chivo expiatorio . Su orden de arresto fue firmada por el juez Maikel Moreno, quien como abogado había defendido a uno de los pistoleros a favor de Chávez involucrados en el tiroteo en 2004 y que ahora encabeza la Corte Suprema.

De manera similar, Simonovis se convirtió en un trofeo para Chávez, quien lo acusó de crímenes de lesa humanidad, por los cuales nunca fue acusado, y erigió un memorial en el paso elevado para aquellos que murieron «defendiendo la constitución bolivariana».

Simonovis y los demás acusados ​​de la policía, cinco de los cuales siguen encarcelados, recibieron sentencias de 30 años, el máximo permitido por la ley venezolana, por complicidad con el asesinato.

Los fiscales eran especialmente severos debido a los vínculos de Simonovis con la aplicación de la ley de los Estados Unidos y la reputación de ser incorruptible. Fue catapultado a la fama en 1998 al terminar un enfrentamiento de rehenes televisado de siete horas con una bala de francotirador. Luego, como director de seguridad, llevó al ex comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, William Bratton, a Caracas para ayudar a limpiar la fuerza policial de la capital y atacar el crimen.

En la década que siguió a su encarcelamiento, Simonovis y la oposición intentaron innumerables formas de obtener su libertad: una huelga de hambre, solicitando un indulto presidencial e incluso intentando una candidatura al Congreso para que pudiera recibir la inmunidad parlamentaria.

En 2014, se le concedió un arresto domiciliario para que pudiera buscar tratamiento médico para 19 enfermedades crónicas, algunas de ellas exacerbadas por el hecho de que solo se le permitían 10 minutos de luz solar al día.

A raíz de una fallida revuelta militar del 30 de abril convocada por Guaidó, Simonovis fue informado de que pronto podría ser puesto detrás de las rejas. El detalle de seguridad estacionado permanentemente fuera de su casa en una calle arbolada se incrementó de ocho a 12 agentes fuertemente armados después de que Maduro nombrara a un lealista de línea dura para encabezar la policía de inteligencia de SEBIN después de que el ex jefe huyó del país durante el levantamiento.

«Lo único que sabía es que nunca volvería a la cárcel», dijo Simonovis. «Entonces, tomé la decisión de dejar mi hogar y mi tierra natal».

El trazado del escape llevó semanas, con una línea de meta clara: los Estados Unidos.

Leopoldo López, el preso político más prominente de Venezuela hasta que se echó a sí mismo en arresto domiciliario durante el breve levantamiento militar y buscó refugio dentro de la residencia del embajador español, trabajó en sus amplios contactos políticos para asegurar el apoyo de los EE. UU. Y otros dos gobiernos extranjeros.

Entre las tareas estaba obtener permiso para ingresar a los Estados Unidos, ya que el único documento de identidad de Simonovis había expirado una década antes.

Desapareció de su hogar a altas horas de la noche del 16 de mayo. Dentro de una pequeña bolsa llevaba una linterna, una navaja de bolsillo, una copia de su sentencia judicial y una biografía del astronauta estadounidense Neil Armstrong.

«No puedes dormir cuando sabes que el gobierno te está buscando», dijo.

Al descender a un callejón oscuro, calculó mal y se estrelló ruidosamente contra una pared adyacente. Pero se recuperó rápidamente y en 90 segundos estuvo en el primero de los tres autos que lo llevarían a una casa abandonada.

«Me acerqué a esto como una redada policial, donde cada segundo es vital», dijo Simonovis, quien pasó las noches antes de su escape, desatornillando la cerca detrás de su casa y practicando su descenso en una escalera, anclando los nudos que no había usado desde la especialidad. Entrenamiento de fuerzas. «La velocidad con la que te mueves es lo que garantiza tu éxito, por lo que necesitas moverte rápidamente».

Una vez libre, Simonovis llamó a su esposa, Bony Pertnez, a quien había mantenido en la oscuridad acerca de sus planes. Ella estaba visitando a sus hijos en Alemania, que en los días que siguieron suscitaron rumores de que él también había huido allí, especulación que buscaba fomentar.

Mientras lo perseguían dentro de la casa abandonada y luego a una embajada extranjera, en algún momento viendo la película «Argo», un thriller político que refleja su propio escape, le ordenó a su esposa que publicara fotos familiares y videos en las redes sociales para engañar a las fuerzas de seguridad. Persiguiéndole para que creyera que ya había huido del país.

Guaidó, quien emitió un indulto que Simonovis usó para justificar su vuelo, se sumó a la intriga. “Debió haber sido liberado hace muchos años, hace mucho tiempo. Pero hoy está libre «, dijo el líder de la oposición el día de su fuga.

Durante el tenso viaje hasta el punto de lanzamiento del barco de pesca, se tuvieron que negociar varios puestos de control de la guardia nacional, por lo que Simonovis viajó en un Toyota destartalado y encajado entre otros dos autos en caso de que tuviera que correr.

Al final, llegaron a un área remota de la costa de Venezuela con algunos contratiempos. Entonces, lo que se suponía que era una travesía corta hacia una isla cercana se convirtió en una prueba de 14 horas cuando el motor del barco falló.

Por temor a exponer a las más de 30 personas que lo ayudaron a escapar y que siguen en riesgo, Simonovis se negó a identificar la isla o decir cómo, o exactamente cuándo, llegó después de que el barco comenzó a navegar. A principios de este mes, uno de sus abogados fue arrestado después de hablar con periodistas fuera de la casa de Simonovis y permanece encarcelado en la misma prisión de Caracas donde se encontraba Simónovis junto a docenas de activistas de la oposición.

Al día siguiente, un avión alquilado lo recogió. Volando sobre las Bahamas al espacio aéreo estadounidense, el piloto entregó los controles a Simonovis, un piloto consumado.

«Aterricé mi propia libertad», dijo, recordando que también lo habían llevado en un avión 15 años antes, después de su arresto. «Pero esta vez tuve el control de mi propio destino».

Ahora, mientras reclama su vida, quiere contraatacar, utilizando su experiencia policial para ayudar a las autoridades estadounidenses a investigar la corrupción, el tráfico de drogas y los presuntos vínculos con grupos terroristas por parte de funcionarios venezolanos. También está buscando ayudar a Guaidó a desarrollar un plan para mejorar la seguridad urbana en caso de que tome el poder. En Washington, planea reunirse con varios legisladores de EE. UU. Para presionar por más acciones contra Maduro.

Recuerda el tiempo perdido con una mezcla de tristeza y gratitud cada vez que sale a comprar un café, una tarea simple que durante mucho tiempo le fue negada.

«Cuando estás prisionero … dependes de alguien más para todo, para comer, vestirte, para la medicina», dijo. «Estaba pagando por algo el otro día y no podía entender a la persona que me hablaba, no por el inglés sino porque estaba muy concentrada en lo que estaba sucediendo».

«En este momento, estoy abrumado por mi libertad. Pero se siente bien. Es la condición natural del hombre ”.

Mientras tanto, espera que su viaje inspire a otros venezolanos a perseverar y levantarse contra Maduro.

«Llega un momento en que tienes que arriesgarlo todo», dijo Simonovis, tomando la brisa de verano bajo la sombra del monumento a Washington.

«Cuando salí de mi casa, había dos resultados posibles: o lo pierdo todo o gano mi libertad», dijo. «Pero si me hubiera quedado, simplemente me habría hundido cada día más en un mar de desesperación».